У небі над Норвегією помітили дивні хмари: як у цьому замішане NASA (фото)

NASA проводить різні наукові дослідження не тільки в космосі, а й на Землі, які пов'язані з вивченням атмосфери.

Не щодня можна побачити, як ракета злітає в небо, що сяє барвистими полярними сяйвами, і ще рідше можна побачити, як ця ракета залишає за собою закручені хмари в рамках наукового дослідження NASA. Але саме це побачив Івар Сандланд, власник туристичної компанії в Норвегії під час невеликої геомагнітної бурі, пише Space.

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За словами Сандланда, під час подорожі з одного міста в інше з неробочих питань він зупинився біля підніжжя гори Стетінн, що є одним із національних символів Норвегії. Він завжди хотів побачити полярне сяйво над вершиною гори і йому це вдалося. Враховуючи, що Сандланд завжди бере з собою фотоапарат, то він зміг зробити дивовижні знімки.

Водночас він помітив дивну закручену хмару в небі. Після цього він з'ясував, що походження хмари пов'язане із запуском метеорологічної ракети NASA з Космічного центру Аннейа. Виявилося, що NASA відправило не одну, а дві метеорологічні ракети під час проєкту VortEx. Проєкт спрямований на те, щоб краще зрозуміти, як енергія тече через турбопаузу, частину атмосфери Землі, де мезосфера і термосфера зустрічаються на висоті приблизно 90 кілометрів.

Хмари триметилалюмінію над Норвегією — результат дослідження NASA Фото: space.com

Щоб вивчити ці взаємодії, вчені відправили суборбітальну дослідницьку ракету, на борту якої перебував триметилалюміній, з'єднання, яке використовується в електроніці та виробництві напівпровідників.

Після того, як ракета викинула в повітря триметилалюміній, утворилися закручені хмари в небі, які можуть допомогти з'ясувати, як поводяться і взаємодіють гравітаційні хвилі на цьому рівні атмосфери.

Полярне сяйво, яке побачив Івар Сандланд у небі над горою Стетинн. Також видно слід від ракети, що летить NASA Фото: space.com

Космічний центр Аннейя розташований на однойменному острові на півночі Норвегії, де часто проводять запуски метеорологічних ракет. Завдяки своєму розташуванню поруч із Полярним колом, це місце ідеально підходить для досліджень геомагнітної активності, полярних сяйв і впливу на Землю космічної погоди.

Полярне сяйво виникає тому, що заряджені частинки Сонця досягають Землі, і магнітне поле нашої планети спрямовує їх до північного і південного полюсів. Коли ці частинки взаємодіють з газами в атмосфері, вони виділяють енергію у вигляді світла, створюючи приголомшливі світлові шоу.

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