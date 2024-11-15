В небе над Норвегией заметили странные облака: как в этом замешано NASA (фото)

NASA проводит разные научные исследования не только в космосе, но и на Земле, которые связаны с изучением атмосферы.

Не каждый день можно увидеть, как ракета взлетает в небо, сияющее красочными полярными сияниями, и еще реже можно увидеть, как эта ракета оставляет за собой закрученные облака в рамках научного исследования NASA. Но именно это увидел Ивар Сандланд, владелец туристической компании в Норвегии во время небольшой геомагнитной бури, пишет Space.

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По словам Сандланда во время путешествия из одного города в другой по нерабочим вопросам он остановился у подножия горы Стетинн, которая является одним из национальных символов Норвегии. Он всегда хотел увидеть полярное сияние над вершиной горы и ему это удалось. Учитывая, что Сандланд всегда берет с собой фотоаппарат, то он смог сделать удивительные снимки.

В то же время он заметил странное закрученное облако в небе. После этого он выяснил, что происхождение облака связано с запуском метеорологической ракеты NASA из Космического центра Аннейа. Оказалось, что NASA отправило не одну, а две метеорологические ракеты во время проекта VortEx. Проект направлен на то, чтобы лучше понять, как энергия течет через турбопаузу, часть атмосферы Земли, где мезосфера и термосфера встречаются на высоте примерно 90 километров.

Облака триметилалюминия над Норвегией - результат исследования NASA Фото: space.com

Чтобы изучить эти взаимодействия, ученые отправили суборбитальную исследовательскую ракету, на борту которой находился триметилалюминий, соединение, которое используется в электронике и производстве полупроводников.

После того, как ракета выбросила в воздух триметилалюминий, образовались закрученные облака в небе, которые могут помочь выяснить, как ведут себя и взаимодействуют гравитационные волны на этом уровне атмосферы.

Полярное сияние, которое увидел Ивар Сандланд в небе над горой Стетинн. Также виден след от летящей ракеты NASA Фото: space.com

Космический центр Аннейя находится на одноименном острове на севере Норвегии, где часто производят запуски метеорологических ракет. Благодаря своему расположению рядом с Полярным кругом, это место идеально подходит для исследований геомагнитной активности, полярных сияний и влияния на Землю космической погоды.

Полярное сияние возникает потому, что заряженные частицы Солнца достигают Земли и магнитное поле нашей планеты направляет их к северному и южному полюсам. Когда эти частицы взаимодействуют с газами в атмосфере, они выделяют энергию в виде света, создавая потрясающие световые шоу.

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