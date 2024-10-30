"Розумний торт": рецепт десерту без начинки, який трансформується в духовці

Такий торт дивовижним чином змінюється під час готування, а господині не треба готувати крем.

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"Розумним тортом" цю випічку називають тому, що цей рецепт позбавляє господиню необхідності готувати начинку. Добре приготований десерт просто перетворюється, поки перебуває в духовці. І у вас вийде торт із молочним кремом. Це дуже красиво і смачно. Рецептом поділилися на сайті Click.

Розумний торт

Інгредієнти:

10 яєць;

250 г борошна;

250 г вершкового масла (ідеально 80% жирності) або маргарину;

250 г цукрової пудри;

1 літр молока жирністю не менше 3,5%;

1 щіпка солі;

1 пакетик ванільного цукру.

Можна додати також, на ваш вибір: або цедру лимона, або пляшечку ванільної есенції, або будь-який інший ароматизатор. Також можна додати 50 грамів какао, щоб вийшов дуже смачний шоколадно-кремовий торт.

Спочатку відокремлюємо білки від жовтків. Білки залишаємо на деякий час у холодильнику, поки займаємося жовтками.

Жовтки змішуємо з половиною кількості цукру, ванільним цукром і ароматизаторами та добре збиваємо міксером кілька хвилин, поки вони не стануть кремовими і не посвітлішають.

Потім додаємо м'яке вершкове масло (або розтоплене й охолоджене) і ще раз перемішуємо до однорідності.

Потім по черзі додаємо половину борошна і молоко. Додавайте одну або дві столові ложки борошна і трохи молока по одній, поки не змішається. У нас вийде трохи рідша суміш.

Тепер займаємося яєчними білками. Добре збийте їх міксером з дрібкою солі до утворення піни, потім додайте решту цукру і ще раз перемішайте до отримання щільної піни. Потім додайте борошно, що залишилося, і продовжуйте перемішувати, поки суміш не стане однорідною.

З'єднуємо обидві суміші, перемішуємо їх повільно лопаткою, щоб не розбити бульбашки повітря в тісті. У нас має вийти тісто консистенції вершків. Вилийте його у форму з високими бортами і ставимо в духовку за температури 180 градусів. Випікайте близько 50 хвилин і дайте охолонути. Торт буде ідеальним, після того, як постоїть у холодильнику кілька годин. Під час подачі посипте його цукровою пудрою.

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