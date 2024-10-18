Торт "Сумські каштани": рецепт найкращого осіннього десерту
Торт виходить неймовірно смачним і буквально тане в роті.
Смачний і красивий десерт із ніжним безе та горіхами — те, що найкраще підніме настрій у похмурий і холодний осінній день. Кулінарна блогерка Дарія Даріко поділилася зі своїми підписниками рецептом торта, який підніме настрій у будь-яку погоду.
Торт "Сумські каштани"
Інгредієнти:
Для тіста:
білки — 200 г (приблизно від 6 яєць с1);
щіпка солі;
цукор — 50 г;
ванільний цукор — 1 ч. л;
смажений очищений арахіс — 150 г;
борошно — 45 г;
цукор — 185 г.
Для крему:
варене згущене молоко — 380 г;
вершкове масло 82% — 200 г.
Для прикраси:
шоколад 56% — 80 г;
вершкове масло — 20 г;
какао — 1–2 ч. л.
Спосіб приготування:
Арахіс перебити на крихту, змішати з цукром і борошном. Білки збити з сіллю 1,5 хвилини, додати ванільний цукор і цукор. Збити до стійких піків. Ввести суху суміш у два–три прийоми, вмішати лопаткою. Зробити 2 коржі, випікати одночасно на конвекції за температури 130–150 градусів 1,5–2 години. Дати охолонути, залишити на 12–24 години. Вирізати з коржів кола діаметром 22 см, з обрізків зробити крихту.
Для крему всі продукти потрібно брати кімнатної температури. Збити протягом кількох хвилин масло зі згущеним молоком. У дві столові ложки крему додати какао, потім ще 1,5–2 ст. л. крему також відкласти для прикраси.
Форму для торта злегка змастити кремом, покласти перший корж, а зверху — 2/3 крему. Накрити другим коржем. Боки змастити кремом, що залишився.
Шоколад розтопити, додати масло, перемішати. Покрити торт зверху шоколадом, боки посипати крихтою. Прикрасити торт кремом, як показано на відео.
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