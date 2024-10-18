Торт "Сумские каштаны": рецепт лучшего осеннего десерта

Торт получается невероятно недным и буквально тает во рту.

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Вкусный и красивый десерт с нежным безе и орехами — то, что лучше всего поднимет настроение в пасмурный и холодный осенний день. Кулинарный блогер Дария Дарико поделилась со своими подписчиками рецептом торта, который поднимет настроение в любую погоду.

Торт "Сумские каштаны"

Ингредиенты:

Для теста:

белки — 200 гр (примерно от 6 яиц с1);

щепотка соли;

сахар — 50 гр;

ванильный сахар — 1 ч. л;

жареный очищенный арахис — 150 гр;

мука — 45 гр;

сахар — 185 гр.

Для крема:

вареная сгущенка — 380 гр;

сливочное масло 82% — 200 гр.

Для украшения:

шоколад 56% — 80 гр;

сливочное масло — 20 гр;

какао — 1–2 ч. л.

Способ приготовления:

Арахис перебить в крошку, смешать с сахаром и мукой. Белки взбить с солью 1,5 минуты, добавить ванильный сахар и сахар. Сбить до стойких пиков. Ввести сухую смесь в два–три приема, вмешать лопаткой. Сделать 2 коржа, выпекать одновременно на конвекции при температуре 130–150 градусов 1,5–2 часа. Дать остыть, оставить на 12–24 часа. Вырезать из лепешек круги диаметром 22 см, из обрезков сделать крошку.

Для крема все продукты нужно брать комнатной температуры. Взбить на протяжении нескольких минут масло со сгущенкой. В две столовые ложки крема добавить какао, затем еще 1,5–2 ст. л. крема также отложить для украшения.

Форму для торта слегка смазать кремом, положить первый корж, а сверху — 2/3 крема. Накрыть вторым коржом. Бока смазать оставшимся кремом.

Шоколад растопить, добавить масло, перемешать. Покрыть торт сверху шоколадом, бока посыпать крошкой. Украсить торт кремом, как показано на видео.

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