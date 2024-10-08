Із сирним кремом: рецепт торта, який готується без духовки

Такий торт дуже просто приготувати, як і крем: простий зі сметани, або складніший із рікоти.

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Гарний торт зі смачним кремом — це той рецепт, який може стати вашим улюбленим. Тим більше, що готується він без духовки, що дуже зручно, якщо духовки у вас немає, або вона зайнята. Фокус розповість, як його приготувати.

Торт без духовки

Інгредієнти:

борошно — 700 г;

топлене масло — 90 г;

кефір — 100 мл;

сметана — 850 г;

цукор — 350 г;

сода — ½ чайні ложки;

варення з айви, персиків, чорної смородини, або будь-яке інше на ваш смак.

Крем із рікоти

Інгредієнти:

рікота — 250 г;

цукор — 50 г;

білий шоколад — 100 г;

вершки 33% — 200 г;

желатин — 11 г.

Розтопіть масло, додайте кефір, 150 грамів сметани, 100 грамів цукру, соду і перемішайте. Просійте борошно, влийте до нього масляну суміш і руками замісіть круте тісто. Залиште на 10-15 хвилин, знову обімніть руками і розділіть на сім рівних частин.

Розкачайте коржі завтовшки 2 мм і обсмажте по черзі на добре розігрітій сковороді без олії, на середньому вогні. Дайте коржам повністю охолонути.

Змішайте сметану і цукор до повного розчинення цукру. Краще робити це вручну, а не міксером, бо випадково можна збити масло.

Кожен корж змастіть шаром сметанного крему. Залишками крему покрийте торт з боків. Прикрасити торт можна крихтами з обрізків коржів або улюбленим варенням.

Також ви можете приготувати більш вишуканий крем із рікоти. Рікоту збийте з цукром, додайте розплавлений білий шоколад. Желатин розчиніть, порційно додайте збиті вершки. Змішайте вершкову масу і крем із рікоти. Остудіть і нанесіть на коржі.

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