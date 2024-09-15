Смачний турецький торт із молочним кремом: як приготувати оригінальний десерт

Цей торт готують у Туреччині та на Балканах. Виходить він дуже смачним.

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Цей смачний турецький десерт "Kıbrıs tatlısı" складається з горіхового коржа, просоченого цукровим сиропом і заварного молочного крему. Рецептом поділилися на сайті FooDee.

Для приготування торта вам знадобляться глибока форма для випікання розміром 22 на 15 сантиметрів.

Турецький торт

Інгредієнти:

Для тіста:

панірувальні сухарі — 150 г;

цукор — 150 г;

кокосова стружка — 150 г;

волоські горіхи — 150 г;

три яйця;

рослинна олія — 150 мл;

розпушувач — 7 г;

ванільний цукор — 5 г.

Для крему:

молоко — 600 мл;

цукор — 100 г;

борошно — 55 г;

крохмаль картопляний — 140 г;

вершкове масло — 20 г.

Для сиропу:

цукор — 150 г;

вода — 185 мл;

один лимон.

Спочатку приготуйте крем. Налийте молоко в сотейник. Змішайте цукор (100 г), борошно і крохмаль. Сухі інгредієнти пересипте в молоко й активно перемішуючи, заваріть крем на середньому вогні, коли піде пара, готуйте крем на мінімальному вогні, поки він не загусне, додайте вершкове масло й перемішайте до розчинення.

Перелийте крем в окрему миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і відправте в холодильник до повного охолодження.

І готуйте тісто. Підсушіть панірувальні сухарі й окремо кокосову стружку. Горіхи подрібніть і обсушіть на пательні теж.

У велику миску пересипте обсмажені сухарі, стружку і горіхи, перемішайте і дайте охолонути. Всипте розпушувач і перемішайте.

В окрему миску розбийте три яйця і додайте 150 г цукру, ванільний цукор і збийте вінчиком, поки цукор не розчиниться.

Пересипте сухі інгредієнти у збиті яйця, влийте 150 мл рослинної олії та перемішайте до однорідності.

Перекладіть отримане тісто у форму для випікання і рівномірно розподіліть. Відправте в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Готовому бісквіту дати трохи охолонути.

Приготуйте сироп. У сотейник насипте 150 г цукру, налийте 180 мл води, вичавіть сік одного лимона і готуйте на середньому вогні, поки не закипить. Дайте покипіти 5 хвилин і зніміть із плити. Залийте бісквіт сиропом. Покрийте торт кремом із холодильника і посипте кокосовою стружкою. Поставте торт у холодильник на кілька годин.

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