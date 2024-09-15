Вкусный турецкий торт с молочным кремом: как приготовить оригинальный десерт
Этот торт готовят в Турции и на Балканах. Получается он очень вкусным.
Этот вкусный турецкий десерт "Kıbrıs tatlısı" состоит из орехового коржа, пропитанного сахарным сиропом и заварного молочного крема. Рецептом поделились на сайте FooDee.
Для приготовления торта вам понадобятся глубокая форма для выпекания размером 22 на 15 сантиметров.
Турецкий торт
Ингредиенты:
Для теста:
- панировочные сухари — 150 г;
- сахар — 150 г;
- кокосовая стружка — 150 г;
- грецкие орехи — 150 г;
- три яйца;
- растительное масло — 150 мл;
- разрыхлитель — 7 г;
- ванильный сахар — 5 г.
Для крема:
- молоко — 600 мл;
- сахар — 100 г;
- мука — 55 г;
- крахмал картофельный — 140 г;
- сливочное масло — 20 г.
Для сиропа:
- сахар — 150 г;
- вода — 185 мл;
- один лимон.
Сначала приготовьте крем. Налейте молоко в сотейник. Смешайте сахар (100 г), муку и крахмал. Сухие ингредиенты пересыпьте в молоко и активно перемешивая заварите крем на среднем огне, когда пойдет пар, готовьте крем на минимальном огне, пока он не загустеет, добавьте сливочное масло и перемешайте до растворения.
Перелейте крем в отдельную миску, накройте пищевой пленкой в контакт и отправьте в холодильник до полного остывания.
И готовьте тесто. Подсушите панировочные сухари и отдельно кокосовую стружку. Орехи измельчите и обсушите на сковороде тоже.
В большую миску пересыпьте обжаренные сухари, стружку и орехи, перемешайте и дайте остыть. Всыпьте разрыхлитель и перемешайте.
В отдельную миску разбейте три яйца и добавьте 150 г сахара, ванильный сахар и взбейте венчиком, пока сахар не раствориться.
Пересыпьте сухие ингредиенты во взбитые яйца, влейте 150 мл растительного масла и перемешайте до однородности.
Переложите полученное тесто в форму для выпекания и равномерно распределите. Отправьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовому бисквиту дать немного остыть.
Приготовьте сироп. В сотейник насыпьте 150 г сахара, налейте 180 мл воды, выжмите сок одного лимона и готовьте на среднем огне, пока не закипит. Дайте покипеть 5 минут и снимите с плиты. Залейте бисквит сиропом. Покройте торт кремом из холодильника и посыпьте кокосовой стружкой. Поставьте торт в холодильник на пару часов.
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