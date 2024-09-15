Вкусный турецкий торт с молочным кремом: как приготовить оригинальный десерт

Этот торт готовят в Турции и на Балканах. Получается он очень вкусным.

Related video

Этот вкусный турецкий десерт "Kıbrıs tatlısı" состоит из орехового коржа, пропитанного сахарным сиропом и заварного молочного крема. Рецептом поделились на сайте FooDee.

Для приготовления торта вам понадобятся глубокая форма для выпекания размером 22 на 15 сантиметров.

Турецкий торт

Ингредиенты:

Для теста:

панировочные сухари — 150 г;

сахар — 150 г;

кокосовая стружка — 150 г;

грецкие орехи — 150 г;

три яйца;

растительное масло — 150 мл;

разрыхлитель — 7 г;

ванильный сахар — 5 г.

Для крема:

молоко — 600 мл;

сахар — 100 г;

мука — 55 г;

крахмал картофельный — 140 г;

сливочное масло — 20 г.

Для сиропа:

сахар — 150 г;

вода — 185 мл;

один лимон.

Сначала приготовьте крем. Налейте молоко в сотейник. Смешайте сахар (100 г), муку и крахмал. Сухие ингредиенты пересыпьте в молоко и активно перемешивая заварите крем на среднем огне, когда пойдет пар, готовьте крем на минимальном огне, пока он не загустеет, добавьте сливочное масло и перемешайте до растворения.

Перелейте крем в отдельную миску, накройте пищевой пленкой в контакт и отправьте в холодильник до полного остывания.

И готовьте тесто. Подсушите панировочные сухари и отдельно кокосовую стружку. Орехи измельчите и обсушите на сковороде тоже.

В большую миску пересыпьте обжаренные сухари, стружку и орехи, перемешайте и дайте остыть. Всыпьте разрыхлитель и перемешайте.

В отдельную миску разбейте три яйца и добавьте 150 г сахара, ванильный сахар и взбейте венчиком, пока сахар не раствориться.

Пересыпьте сухие ингредиенты во взбитые яйца, влейте 150 мл растительного масла и перемешайте до однородности.

Переложите полученное тесто в форму для выпекания и равномерно распределите. Отправьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовому бисквиту дать немного остыть.

Приготовьте сироп. В сотейник насыпьте 150 г сахара, налейте 180 мл воды, выжмите сок одного лимона и готовьте на среднем огне, пока не закипит. Дайте покипеть 5 минут и снимите с плиты. Залейте бисквит сиропом. Покройте торт кремом из холодильника и посыпьте кокосовой стружкой. Поставьте торт в холодильник на пару часов.

Читайте также:

Очень просто приготовить и результат вас поразит: рецепт лимонного перевернутого пирога

Очень просто готовится: как испечь наливной пирог на кефире

Невероятно вкусно: как приготовить яблочный пирог с меренгой