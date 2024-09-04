Очень просто готовится: как испечь наливной пирог на кефире

Такой пирог просто готовить, потому что не надо замешивать тесто.

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Наливной пирог по этому рецепту готовится с яйцами и зеленью. Но вы можете выбрать любую начинку по своему вкусу. Рецептом поделились на сайте Eatsy.

Наливной пирог на кефире на кефире

Ингредиенты:

подсолнечное масло — 35 мл;

твердый сыр — 150 г;

сода — 10 г;

сыр моцарелла — 50 г;

три яйца;

сладкий перец — 100 г;

мука — 170 г;

помидоры — 150 г;

лук — 100 г;

петрушка — 20 г;

соль — 20 г.

Два яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Мелко нарежьте петрушку, сладкий перец соломкой, помидор кубиками среднего размера.

Лук нарежьте соломкой, выложите в емкость к помидорам, перцу, зелени и яйцам.

Твердый сыр натереть на крупной терке и добавьте к остальным ингредиентам.

Моцареллу натрите на крупной терке, примерно 20 г отложите в отдельную емкость, а остальные добавьте к другим нарезанным ранее ингредиентам. Поперчите и посолите.

В отдельной емкости смешайте 170 г просеянной муки, 10 г соды и 10 г соли. Немного взбейте вилкой яйцо и добавьте в 200 г кефира комнатной температуры. Все перемешайте.

Влейте к жидким ингредиентам 25 мл масла.

Постепенно всыпьте к кефирно-яичной смеси подготовленную муку с содой и солью. Замесите тесто. Тесто должно получится по консистенции как на оладьи.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите половину теста. Выложите на тесто нарезанные ингредиенты и равномерно их распределите.

Оставшееся тесто выложите сверху и равномерно распределите лопаткой. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут до румяности.

Проверьте готовность деревянной шпажкой. Посыпьте моцареллой и отправьте в духовку на 5 минут.

Перед тем, как достать пирог из формы, остудите его, накрыв полотенцем.

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