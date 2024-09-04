Очень просто готовится: как испечь наливной пирог на кефире
Такой пирог просто готовить, потому что не надо замешивать тесто.
Наливной пирог по этому рецепту готовится с яйцами и зеленью. Но вы можете выбрать любую начинку по своему вкусу. Рецептом поделились на сайте Eatsy.
Наливной пирог на кефире на кефире
Ингредиенты:
- подсолнечное масло — 35 мл;
- твердый сыр — 150 г;
- сода — 10 г;
- сыр моцарелла — 50 г;
- три яйца;
- сладкий перец — 100 г;
- мука — 170 г;
- помидоры — 150 г;
- лук — 100 г;
- петрушка — 20 г;
- соль — 20 г.
Два яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Мелко нарежьте петрушку, сладкий перец соломкой, помидор кубиками среднего размера.
Лук нарежьте соломкой, выложите в емкость к помидорам, перцу, зелени и яйцам.
Твердый сыр натереть на крупной терке и добавьте к остальным ингредиентам.
Моцареллу натрите на крупной терке, примерно 20 г отложите в отдельную емкость, а остальные добавьте к другим нарезанным ранее ингредиентам. Поперчите и посолите.
В отдельной емкости смешайте 170 г просеянной муки, 10 г соды и 10 г соли. Немного взбейте вилкой яйцо и добавьте в 200 г кефира комнатной температуры. Все перемешайте.
Влейте к жидким ингредиентам 25 мл масла.
Постепенно всыпьте к кефирно-яичной смеси подготовленную муку с содой и солью. Замесите тесто. Тесто должно получится по консистенции как на оладьи.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите половину теста. Выложите на тесто нарезанные ингредиенты и равномерно их распределите.
Оставшееся тесто выложите сверху и равномерно распределите лопаткой. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут до румяности.
Проверьте готовность деревянной шпажкой. Посыпьте моцареллой и отправьте в духовку на 5 минут.
Перед тем, как достать пирог из формы, остудите его, накрыв полотенцем.
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