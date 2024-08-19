Классика французской кухни: рецепт киша с лососем и брокколи

Ароматная заливка, овощи и рыба дают насыщенный вкус. Такой киш станет украшением любого стола.

Related video

Французское блюдо киш – сытный и вкусный вариант на обед, ужин или в качестве перекуса в течение дня. Какая бы начинка в нем не была, он получается вкусным и хорошо утоляет голод. Предлагаем вам рецепт киша с лососем и брокколи от кулинарного блогера Юлии Симончук. Она детально рассказала и показала, как его приготовить.

Киш с лососем и брокколи

Ингредиенты:

мука – 250 гр;

масло сливочное – 125 гр;

яйцо – 1 шт;

соль – 0,5 ч. л;

вода холодная – 3 ст. л.

Для начинки:

лосось слабосоленый – 300 гр;

брокколи – 300 гр;

яйцо – 3 шт;

сливки 10-20% – 500 мл;

сыр твердый – 200 гр.

Способ приготовления:

К муке добавить соль, натертое холодное масло и перетереть до однородности. Добавить яйцо, воду и быстро замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и отправить на час в холодильник.

Брокколи отварить, лосося порезать на кусочки.

Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сформировать бортики. Выложить вперемешку рыбу и брокколи, посыпаем между ними сыром. Сыр лучше брать тот, что хорошо плавится. Залить все взбитыми яйцами со сливками.

Выпекать киш при температуре 180 градусов примерно 50 минут. Дать остыть и можно подавать на стол.

Читайте также:

Самый простой рецепт: как приготовить пирог-запеканку с картошкой и кабачками

Пикантный пирог Капрезе: простой и вкусный летний рецепт в деревенском стиле

Приготовит даже ребенок: рецепт простейшего пирога с ягодами