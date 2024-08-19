Классика французской кухни: рецепт киша с лососем и брокколи
Ароматная заливка, овощи и рыба дают насыщенный вкус. Такой киш станет украшением любого стола.
Французское блюдо киш – сытный и вкусный вариант на обед, ужин или в качестве перекуса в течение дня. Какая бы начинка в нем не была, он получается вкусным и хорошо утоляет голод. Предлагаем вам рецепт киша с лососем и брокколи от кулинарного блогера Юлии Симончук. Она детально рассказала и показала, как его приготовить.
Киш с лососем и брокколи
Ингредиенты:
- мука – 250 гр;
- масло сливочное – 125 гр;
- яйцо – 1 шт;
- соль – 0,5 ч. л;
- вода холодная – 3 ст. л.
Для начинки:
- лосось слабосоленый – 300 гр;
- брокколи – 300 гр;
- яйцо – 3 шт;
- сливки 10-20% – 500 мл;
- сыр твердый – 200 гр.
Способ приготовления:
К муке добавить соль, натертое холодное масло и перетереть до однородности. Добавить яйцо, воду и быстро замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и отправить на час в холодильник.
Брокколи отварить, лосося порезать на кусочки.
Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сформировать бортики. Выложить вперемешку рыбу и брокколи, посыпаем между ними сыром. Сыр лучше брать тот, что хорошо плавится. Залить все взбитыми яйцами со сливками.
Выпекать киш при температуре 180 градусов примерно 50 минут. Дать остыть и можно подавать на стол.
Читайте также:
Самый простой рецепт: как приготовить пирог-запеканку с картошкой и кабачками
Пикантный пирог Капрезе: простой и вкусный летний рецепт в деревенском стиле
Приготовит даже ребенок: рецепт простейшего пирога с ягодами