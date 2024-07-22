Приготовит даже ребенок: рецепт простейшего пирога с ягодами

Чтобы пирог был еще вкуснее, при подаче к нему можно добавить шарик мороженного.

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Лето – время ярких и вкусных десертов из ягод и фруктов, которые в обилии зреют в садах и на дачах. Рекомендуем вам не упустить возможность и побаловать себя вкуснейшим пирогом с ягодами по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Он получается очень аппетитным, а готовится так легко, что это под силу даже ребенку.

Ягодный пирог

Ингредиенты:

спелый банан – 1 шт;

молоко – 180 мл;

мука – 200 гр;

яйца – 3 шт;

сахар – 3-4 ст. л;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки: любые ягоды. Клубника, голубика, смородина, малина, или банан, персик, абрикос, можно добавить и шоколадную крошку.

Способ приготовления:

Банан размять вилкой, как показано на видео. Добавить к нему все остальные ингредиенты и перемешать до однородности. В конце всыпать ягоды, распределив их равномерно.

Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда пирог на 20 минут. Возможно, процесс выпечки займет и меньше времени. Готовность десерта лучше проверить зубочисткой.

Чтобы пирог был еще вкуснее, при подаче к нему можно добавить шарик мороженного.

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