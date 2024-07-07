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Еда

Пирог с абрикосами и творогом: как приготовить самый летний десерт

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Фото: Getty Images | Пирог с абрикосами и творогом

Наступил сезон, когда абрикосы можно найти на любом рынке. И этот пирог точно стоит того, чтобы его попробовать.

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Абрикосы идеально сочетаются с буквально любым тестом и из них получается изумительные десерты. И если давно хотели попробовать испечь сладкий летний пирог с абрикосами, то этот рецепт вам подойдет. Рецептом поделились на сайте Lifehacker.

Пирог с абрикосами и творогом

Ингредиенты

  • 160 г муки;
  • 120 г сливочного масла;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • 2–3 столовые ложки воды;
  • 500 г творога;
  • щепотка ванилина;
  • ½ чайной ложки тертой лимонной цедры;
  • 100–120 г сахара;
  • 5 столовых ложек сметаны или жирных сливок;
  • 2 яйца;
  • 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
  • 7–8 абрикосов.

Смешайте муку, замороженное и нарезанное кусочками масло и соль. У вас получится рассыпчатая смесь. Добавьте воду и замесите плотное тесто. Оберните пленкой и уберите в холодильник на полчаса.

Взбейте миксером творог, ванилин, цедру, сахар, сметану или сливки, яйца и крахмал до однородной консистенции.

Застелите пергаментом форму диаметром 26 см. Распределите по дну и бортикам тесто, наколите вилкой в нескольких местах и выпекайте около 10 минут при температуре 200 °C.

Остудите основу, вылейте творожную смесь, разрежьте абрикосы пополам, удалите косточки и выложите фрукты на творог срезом вниз, слегка вдавив. Выпекайте пирог 40–45 мин при температуре 170 °C. И подавайте к столу.

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