Пирог с абрикосами и творогом: как приготовить самый летний десерт
Наступил сезон, когда абрикосы можно найти на любом рынке. И этот пирог точно стоит того, чтобы его попробовать.
Абрикосы идеально сочетаются с буквально любым тестом и из них получается изумительные десерты. И если давно хотели попробовать испечь сладкий летний пирог с абрикосами, то этот рецепт вам подойдет. Рецептом поделились на сайте Lifehacker.
Пирог с абрикосами и творогом
Ингредиенты
- 160 г муки;
- 120 г сливочного масла;
- ¼ чайной ложки соли;
- 2–3 столовые ложки воды;
- 500 г творога;
- щепотка ванилина;
- ½ чайной ложки тертой лимонной цедры;
- 100–120 г сахара;
- 5 столовых ложек сметаны или жирных сливок;
- 2 яйца;
- 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
- 7–8 абрикосов.
Смешайте муку, замороженное и нарезанное кусочками масло и соль. У вас получится рассыпчатая смесь. Добавьте воду и замесите плотное тесто. Оберните пленкой и уберите в холодильник на полчаса.
Взбейте миксером творог, ванилин, цедру, сахар, сметану или сливки, яйца и крахмал до однородной консистенции.
Застелите пергаментом форму диаметром 26 см. Распределите по дну и бортикам тесто, наколите вилкой в нескольких местах и выпекайте около 10 минут при температуре 200 °C.
Остудите основу, вылейте творожную смесь, разрежьте абрикосы пополам, удалите косточки и выложите фрукты на творог срезом вниз, слегка вдавив. Выпекайте пирог 40–45 мин при температуре 170 °C. И подавайте к столу.
Читайте также:
Хит сезона: рецепт слоек с клубникой и сливочным кремом (видео)
Лучший в мире: рецепт торта из Норвегии с интересной историей