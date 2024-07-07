Пиріг з абрикосами та кисломолочним сиром: як приготувати літній десерт
Настав сезон, коли абрикоси можна знайти на будь-якому ринку. І цей пиріг точно вартий того, щоб його спробувати.
Абрикоси ідеально поєднуються з буквально будь-яким тістом і з них виходять дивовижні десерти. І якщо давно хотіли спробувати спекти солодкий літній пиріг з абрикосами, то цей рецепт вам підійде. Рецептом поділилися на сайті Lifehacker.
Пиріг з абрикосами та кисломолочним сиром
Інгредієнти
- 160 г борошна;
- 120 г вершкового масла;
- ¼ чайної ложки солі;
- 2-3 столові ложки води;
- 500 г кисломолочного сиру;
- дрібка ваніліну;
- ½ чайної ложки тертої лимонної цедри;
- 100-120 г цукру;
- 5 столових ложок сметани або жирних вершків;
- 2 яйця;
- 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
- 7-8 абрикосів.
Змішайте борошно, заморожене і нарізане шматочками масло та сіль. У вас вийде розсипчаста суміш. Додайте воду і замісіть щільне тісто. Оберніть плівкою і приберіть у холодильник на півгодини.
Збийте міксером сир, ванілін, цедру, цукор, сметану або вершки, яйця і крохмаль до однорідної консистенції.
Застеліть пергаментом форму діаметром 26 см. Розподіліть по дну і бортикам тісто, наколіть виделкою в декількох місцях і випікайте близько 10 хвилин за температури 200 °C.
Остудіть основу, вилийте сирну суміш, розріжте абрикоси навпіл, видаліть кісточки і викладіть фрукти на сир зрізом донизу, злегка втиснувши. Випікайте пиріг 40-45 хв за температури 170 °C. І подавайте до столу.
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