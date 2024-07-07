Пиріг з абрикосами та кисломолочним сиром: як приготувати літній десерт

Настав сезон, коли абрикоси можна знайти на будь-якому ринку. І цей пиріг точно вартий того, щоб його спробувати.

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Абрикоси ідеально поєднуються з буквально будь-яким тістом і з них виходять дивовижні десерти. І якщо давно хотіли спробувати спекти солодкий літній пиріг з абрикосами, то цей рецепт вам підійде. Рецептом поділилися на сайті Lifehacker.

Пиріг з абрикосами та кисломолочним сиром

Інгредієнти

160 г борошна;

120 г вершкового масла;

¼ чайної ложки солі;

2-3 столові ложки води;

500 г кисломолочного сиру;

дрібка ваніліну;

½ чайної ложки тертої лимонної цедри;

100-120 г цукру;

5 столових ложок сметани або жирних вершків;

2 яйця;

3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

7-8 абрикосів.

Змішайте борошно, заморожене і нарізане шматочками масло та сіль. У вас вийде розсипчаста суміш. Додайте воду і замісіть щільне тісто. Оберніть плівкою і приберіть у холодильник на півгодини.

Збийте міксером сир, ванілін, цедру, цукор, сметану або вершки, яйця і крохмаль до однорідної консистенції.

Застеліть пергаментом форму діаметром 26 см. Розподіліть по дну і бортикам тісто, наколіть виделкою в декількох місцях і випікайте близько 10 хвилин за температури 200 °C.

Остудіть основу, вилийте сирну суміш, розріжте абрикоси навпіл, видаліть кісточки і викладіть фрукти на сир зрізом донизу, злегка втиснувши. Випікайте пиріг 40-45 хв за температури 170 °C. І подавайте до столу.

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