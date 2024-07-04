Хіт сезону: рецепт слойок із полуницею та вершковим кремом (відео)
Поєднання полуниці, вершкового крему і несолодкого тіста дають приголомшливий смак.
Дуже смачні слойки з вершковим кремом і полуницею, на приготування яких у вас піде мінімум часу, — найкращий десерт до приходу гостей і для рідних. Своїм рецептом цих ласощів поділилася відома кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Слойки з вершковим кремом і полуницею
Інгредієнти:
- листкове бездріжджове тісто — 500 г;
- яйце для змащування листків усередині та зовні — 1 шт;
- вершки 33% — 300 мл;
- цукрова пудра — 100 г;
- сирний сир — 200 г (за бажанням).
Спосіб приготування:
Тісто розморозити. Порізати кожен пласт на чотири квадрати. Усього виходить вісім квадратів. Половину квадрата по куту змастити яйцем, як на відео, і сформувати конверт, склавши тісто навпіл. Зовні конвертики змастити яйцем і випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів 15-20 хвилин. Тісто має добре піднятися і підрум'янитися.
Поки слойки випікаються, необхідно приготувати крем. Збити холодні вершки до загустіння, додати цукрову пудру. За бажання можна додати трохи сирного сиру. У такому разі цукрової пудри слід додати трохи більше, ніж у рецепті, орієнтуючись на свій смак.
Готові конвертики легко відкриваються. Розкрити їх і викласти крем. Додати полуницю або будь-яку іншу ягоду за бажанням. Посипати цукровою пудрою під час подачі.
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