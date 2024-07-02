Банановий крем для ваших десертів: як приготувати смачні ласощі

Цей простий крем підійде для тортів і тістечок. Але може стати і самостійним десертом.

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Крем із доступних і натуральних інгредієнтів може приготувати навіть кондитер-початківець. Інгредієнтів знадобитися небагато і всі вони доступні. Банановий крем виходить завжди, головне, щоб сир був свіжим. Він має щільну текстуру та ідеально підходить для прикрашання тортів. А якщо доповнити його свіжими фруктами та ягодами, то його цілком можна подати на десерт. Рецептом поділилися на сайті NUR.

Беріть стиглі банани зі шкіркою, що вже почала чорніти. Вони найсолодші та найм'якіші. Банановий крем можна зберігати в холодильнику не більше 18 годин. Але його можна заморозити. Розморожуйте крем у холодильнику до м'якості, потім перемішайте лопаткою і використовуйте.

Банановий крем

Інгредієнти:

банани — 600 г;

сир — 200 г;

лимонний сік — 2 ч. л.;

цукор — 30 г;

цукрова пудра 30 г;

вершкове масло 82,5% — 120 г.

Очистіть банани від шкірки та наріжте кружальцями. Розтопіть цукор у сухій сковороді. Додайте вершкове масло, банани. Постійно помішуючи, доведіть банани до м'якості, а потім влийте 2 ч. л. лимонного соку. Перемішайте, зніміть сковорідку з вогню і дайте банановій основі повністю охолонути. Викладіть у миску 200 г сиру середньої жирності. Додайте бананово-карамельну масу і 30 г цукрової пудри. Перемішайте все до однорідності блендером. Покладіть у миску з кремом 100 г розм'якшеного вершкового масла. Збийте крем блендером на високих обертах, лопаткою зніміть його зі стінок миски і ще раз збийте блендером до гладкості. За бажанням можете додатково протерти масу через сито. Готовий крем поставте в холодильник на 2-3 години, а потім використовуйте за призначенням.

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