Банановый крем для ваших десертов: как приготовить вкусное лакомство

Этот простой крем подойдет для тортов и пирожных. Но может стать и самостоятельным десертом.

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Крем из доступных и натуральных ингредиентов может приготовить даже начинающий кондитер. Ингредиентов понадобиться немного и все они доступны. Банановый крем получается всегда, главное, чтобы творог был свежим. Он имеет плотную текстуру и идеально подходит для украшения тортов. А если дополнить его свежими фруктами и ягодами, то его вполне можно подать на десерт. Рецептом поделились на сайте NUR.

Берите спелые бананы с уже начавшей чернеть кожурой. Они самые сладкие и мягкие. Банановый крем можно хранить в холодильнице не более 18 часов. Но его можно заморозить. Размораживайте крем в холодильнике до мягкости, затем перемешайте лопаткой и используйте.

Банановый крем

Ингредиенты:

бананы – 600 г;

творог — 200 г;

лимонный сок — 2 ч. л.;

сахар — 30 г;

сахарная пудра 30 г;

сливочное масло 82,5% — 120 г.

Очистите бананы от кожуры и нарежьте кружками. Растопите сахар в сухой сковороде. Добавьте сливочное масло, бананы. Постоянно помешивая, доведите бананы до мягкости, а затем влейте 2 ч. л. лимонного сока. Перемешайте, снимите сковороду с огня и дайте банановой основе полностью остыть. Выложите в миску 200 г творога средней жирности. Добавьте бананово-карамельную массу и 30 г сахарной пудры. Перемешайте все до однородности блендером. Положите в миску с кремом 100 г размягченного сливочного масла. Взбейте крем блендером на высоких оборотах, лопаткой снимите его со стенок миски и еще раз взбейте блендером до гладкости. По желанию можете дополнительно протереть массу через сито. Готовый крем поставьте в холодильник на 2–3 часа, а затем используйте по назначению.

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