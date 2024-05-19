Торт "7 банок": як приготувати найпростіший десерт на світі

Якщо у вас немає ваг, можна скористатися мірною чашкою або банкою та приготувати чудовий десерт.

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Із рецептом торта "7 банок" ви зможете приготувати смачну випічку до сніданку. Цей десерт отримав свою назву від баночки з-під йогурту ємністю 125 мл, яка використовується як одиниця виміру всіх інших інгредієнтів. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Торт сім банок

Інгредієнти:

натуральний білий йогурт (125 мл) кімнатної температури — 1 банка;

цукор — 2 банки;

борошно — 2 банки;

картопляний крохмаль — 1 банка;

соняшникова олія — 1 банка;

розпушувач для тортів — 16 г;

три яйця.

Щоб приготувати торт "7 банок", візьміть банку йогурту об'ємом 125 мл (кімнатної температури) та вилийте його в миску, потім додайте цукру з банки такого самого об'єму та міксером змішуйте все разом, поки не отримаєте однорідний крем.

На цьому етапі розбийте яйця та розділіть білки й жовтки на дві окремі миски. Потім знову за допомогою міксера додайте яєчні жовтки до суміші йогурту й цукру.

Продовжуючи працювати міксером, повільно додайте олію. Після ретельного перемішування насипте дві банки борошна, одну банку крохмалю та пакетик розпушувача. Змішайте всі інгредієнти. У вас вийде гладка й однорідна суміш. На цьому етапі візьміть яєчні білки та збийте їх до стійких піків.

Додайте їх у суміш поступово. Коли тісто для торта буде готове, змастіть маслом і посипте борошном круглу форму діаметром 24 см, потім вилийте тісто.

Випікайте торт "7 банок" у духовці, розігрітій до 180°, 45 хвилин. Якщо поверхня пирога потемніє, протягом останніх 10 хвилин приготування накрийте його алюмінієвою фольгою. Готовність можна перевірити, провівши тест зубочисткою.

Перш, ніж подавати десерт, дайте йому охолонути.

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