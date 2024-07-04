Хит сезона: рецепт слоек с клубникой и сливочным кремом (видео)
Сочетание клубники, сливочного крема и несладкого теста дают потрясающий вкус.
Вкуснейшие слойки со сливочным кремом и клубникой, на приготовление которых у вас уйдет минимум времени, – лучший десерт к приходу гостей и для родных. Своим рецептом этого лакомства поделилась известный кулинарный блогер Кристин Азизян.
Слойки со сливочным кремом и клубникой
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто – 500 гр;
- яйцо для смазывания слоек внутри и снаружи – 1 шт;
- сливки 33% – 300 мл;
- сахарная пудра – 100 гр;
- творожный сыр – 200 гр (по желанию).
Способ приготовления:
Тесто разморозить. Порезать каждый пласт на четыре квадрата. Всего получается восемь квадратов. Половину квадрата по углу смазать яйцом, как на видео, и сформировать конверт, сложив тесто пополам. Снаружи конвертики смазать яйцом и выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов 15-20 минут. Тесто должно хорошо подняться и подрумянится.
Пока слойки выпекаются, необходимо приготовить крем. Взбить холодные сливки до загустения, добавить сахарную пудру. При желании можно добавить чуть-чуть творожного сыра. В таком случае сахарной пудры следует добавить чуть больше, чем в рецепте, ориентируясь на свой вкус.
Готовые конвертики легко открываются. Раскрыть их и выложить крем. Добавить клубнику или любую другую ягоду по желанию. Посыпать сахарной пудрой при подаче.
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