Малиновый пирог: простой рецепт чудесной летней выпечки

В сезон малины стоит попробовать эту простую выпечку.

Related video

Малина – одна из самых летних ягод. И пироги с ней получаются волшебными. Рецептом этого поделились на сайте Madame`s Kitchen.

Ингредиенты рассчитаны на чугунную сковороду диаметром 22 см. Или на огнеупорную форму такого же диаметра.

Малиновый пирог

Ингредиенты:

три яйца;

100 г сахара;

100 г маскарпоне;

150 г сливок + 100 г для подачи;

80 г топленого сливочного масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

тертая цедра 1 лимона;

120 г муки + 2 столовые ложки для малины;

250 г свежей малины.

Начните с осторожного растапливания сливочного масла и отложите его в сторону. Взбейте свежие сливки и поместите их в холодильник. В чаше миксера взбивайте яйца с сахаром до тех пор, пока смесь не станет легкой и пенистой, затем понемногу добавляйте маскарпоне, цедру лимона, растопленное масло и взбитые сливки. Все перемешайте медленными движениями, снизу вверх, и в завершение небольшими порциями добавьте просеянную муку. Малину вымойте, аккуратно высушите, а затем присыпьте небольшим количеством муки. Добавьте 3/4 малины в смесь и быстро перемешайте.

Чугунную сковороду смажьте маслом, присыпьте мукой и влейте тесто, украсьте сверху ягодками и посыпьте сахаром. Выпекайте при температуре 180° и готовить 45-50 минут, и вынимайте из духовки, когда на поверхности коржа образуется золотистая корочка. Подавайте, пока пирог еще горячий, со взбитыми сливками и свежей малиной или черникой. Торт прекрасно хранится пару дней.

Читайте также:

Настоящая пита: рецепт мягкого и легкого греческого хлеба

Сливовое варенье: простой рецепт вкусного летнего лакомства

Сладкое и вкусное: рецепт самого простого варенья из абрикосов на зиму