Малиновий пиріг: простий рецепт чудової літньої випічки

У сезон малини варто спробувати цю просту випічку.

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Малина — одна з найбільш літніх ягід. І пироги з нею виходять чарівними. Рецептом цього поділилися на сайті Madame`s Kitchen.

Інгредієнти розраховані на чавунну сковороду діаметром 22 см. Або на вогнетривку форму такого ж діаметра.

Малиновий пиріг

Інгредієнти:

три яйця;

100 г цукру;

100 г маскарпоне;

150 г вершків + 100 г для подачі;

80 г топленого вершкового масла;

1 чайна ложка розпушувача;

терта цедра 1 лимона;

120 г борошна + 2 столові ложки для малини;

250 г свіжої малини.

Почніть з обережного розтоплення вершкового масла і відкладіть його в сторону. Збийте свіжі вершки та помістіть їх у холодильник. У чаші міксера збивайте яйця з цукром доти, доки суміш не стане легкою та пінистою, потім потроху додавайте маскарпоне, цедру лимона, розтоплене масло та збиті вершки. Усе перемішайте повільними рухами, знизу вгору, і на завершення невеликими порціями додайте просіяне борошно. Малину вимийте, акуратно висушіть, а потім присипте невеликою кількістю борошна. Додайте 3/4 малини в суміш і швидко перемішайте.

Чавунну пательню змастіть олією, присипте борошном і влийте тісто, прикрасьте зверху ягідками та посипте цукром. Випікайте за температури 180° і готуйте 45-50 хвилин, і виймайте з духовки, коли на поверхні коржа утвориться золотиста скоринка. Подавайте, поки пиріг ще гарячий, зі збитими вершками та свіжою малиною або чорницею. Торт чудово зберігається кілька днів.

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