Справжня піта: рецепт м'якого та легкого грецького хліба

Піта — це хліб подвійної закваски, тонкий коржик, типовий для грецької та близькосхідної кухонь.

Related video

Піту готувати дуже просто. Просто покладіть борошно з дріжджами в миску, додайте потроху теплу воду, доки вона повністю не вбереться, олію та сіль і замісіть тісто на злегка посипаній борошном робочій поверхні. У результаті виходять легкі й ароматні піти. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Піти подають до столу в ресторанах і з ними готують вуличну їжу.

У нашому рецепті ми використовували зневоднені пивні дріжджі, але ви легко можете замінити їх на 6 г свіжих дріжджів: у цьому разі, перш ніж додавати їх у борошно, вам доведеться розчинити їх в 1 склянці теплої води.

Грецька піта

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

тепла вода — 350–370 мл;

сухі пивні дріжджі — 2 г;

сіль — 2 ч. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.

Зберіть борошно в миску, додайте сухі дріжджі, налийте трохи води і перемішайте тісто ложкою. Продовжуйте додавати воду, потроху і постійно помішуючи. Додайте оливкову олію і знову перемішайте.

Викладіть тісто на злегка посипану борошном робочу поверхню. Розкачайте тісто руками, додайте сіль і продовжуйте вимішувати.

Візьміть шматок тіста і складіть його навпіл, потім накладіть інший шматок на вже зроблений згин.

Працюйте знову, поки не отримаєте гладке й однорідне тісто.

Перекладіть тісто в миску, змастіть поверхню невеликою кількістю олії, накрийте харчовою плівкою і дайте піднятися за кімнатної температури, далеко від протягів, приблизно 2 години.

Як тільки початковий обсяг збільшиться вдвічі, знову беремо тісто і ще раз вимішуємо.

Викладіть тісто на посипану борошном робочу поверхню. Розділіть тісто на 8–9 порцій приблизно по 100 г кожна.

Сформуйте кульку, розкачайте кожну в тонкий пласт за допомогою качалки, сформуйте коржик і продовжуйте в тому ж дусі, поки не закінчиться тісто.

Після завершення накрийте харчовою плівкою або вологою тканиною і залиште на пів години. Печіть піти на пательні, змастивши олією з кожного боку.

Для приготування в духовці. Викладіть диски тіста на деко, застелене папером для випічки, змастіть їх краплею олії. І готуйте в нижній частині духовки за температури 250°C приблизно 10 хвилин.

Читайте також:

Коржі із зеленню: як приготувати справжні кутаби

Білий хліб у духовці: найпростіший рецепт

Замість хліба: рецепт обідніх булочок