Замість хліба: рецепт обідніх булочок

Такі булочки потішать усю родину своїм ароматом і смаком.

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Якщо хочете здивувати близьких смачною випічкою серед білого дня, приготуйте для них обідні булочки за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти". Вони виходять повітряними, смачними і можуть замінити звичайний хліб.

Обідні булочки

Інгредієнти:

борошно — 250 г (+-50 г);

сіль — 0,5 ч. л;

цукор — 1 ст. л;

молоко — 60 мл;

вода — 60 мл;

свіжі дріжджі — 15 г;

яйце — 1 шт;

вершкове масло — 20 г;

кунжут.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати борошно, цукор і сіль. Можна додати приправу "Хлібна".

Дріжджі розвести в молоці та воді, влити в борошно. Додати яйце, м'яке масло і замісити тісто. Борошна можна трохи підсипати, потрібно орієнтуватися на тісто.

Тісто змастити олією і залишити на годину підніматися.

Коли тісто підніметься, обім'яти його, сформувати кульки, викласти їх у форму для випікання на відстані одна від одної і залишити ще на годину.

Перед випіканням акуратно змастити пиріжки м'яким маслом і посипати кунжутом. Деко відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.

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