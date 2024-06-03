Замість хліба: рецепт обідніх булочок
Такі булочки потішать усю родину своїм ароматом і смаком.
Якщо хочете здивувати близьких смачною випічкою серед білого дня, приготуйте для них обідні булочки за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти". Вони виходять повітряними, смачними і можуть замінити звичайний хліб.
Обідні булочки
Інгредієнти:
- борошно — 250 г (+-50 г);
- сіль — 0,5 ч. л;
- цукор — 1 ст. л;
- молоко — 60 мл;
- вода — 60 мл;
- свіжі дріжджі — 15 г;
- яйце — 1 шт;
- вершкове масло — 20 г;
- кунжут.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати борошно, цукор і сіль. Можна додати приправу "Хлібна".
Дріжджі розвести в молоці та воді, влити в борошно. Додати яйце, м'яке масло і замісити тісто. Борошна можна трохи підсипати, потрібно орієнтуватися на тісто.
Тісто змастити олією і залишити на годину підніматися.
Коли тісто підніметься, обім'яти його, сформувати кульки, викласти їх у форму для випікання на відстані одна від одної і залишити ще на годину.
Перед випіканням акуратно змастити пиріжки м'яким маслом і посипати кунжутом. Деко відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.
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