Сицилійські бріоші: покроковий рецепт ніжної випічки
Ці смачні здобні булочки виходять ніжними та повітряними. А цедра цитрусів надає їм аромату.
Сицилійська бріош — це делікатес сицилійської випічки. М'які та смачні сицилійські бріоші зазвичай подають з джемом, або з начинкою із морозива. Сицилійці їдять булочки з морозивом на сніданок і це чудова ідея. Спробуйте приготувати їх на своїй кухні. Рецептом поділилися на сайті Spadellandia.
Сицилійські бріоші
Інгредієнти:
- борошно — 300 г;
- вершкове масло — 100 г;
- 2 яйця;
- цукор — 100 г;
- молоко — 240 мл;
- один апельсин;
- один лимон;
- 15 г свіжих пивних дріжджів;
- 10 г солі;
- 1 яєчний жовток;
- 1 столова ложка молока.
Вершкове масло кімнатної температури наріжте кубиками, щоб воно стало м'яким. Нагрійте молоко, потім вилийте його в миску. Додайте дріжджі та цукор, перемішайте і почекайте 10 хвилин.
Просійте борошно прямо в чашу міксера, влийте підготовлену суміш молока, дріжджів і цукру та почніть перемішувати насадкою-лопаткою на середній швидкості протягом приблизно 5 хвилин.
Додавайте по одному яйцю.
Натріть цедру апельсина і лимона та додайте їх у тісто, додайте сіль і продовжуйте роботу 2–3 хвилини.
Почніть додавати по кубику м'якого вершкового масла, вмішуючи їх у тісто, коли попередні повністю розчиняться.
Змініть вінчики, вставивши гачок, і працюйте знову, інколи збільшуючи швидкість, доки тісто не стане гладким та однорідним і не відставатиме від стінок чаші.
Помістіть тісто в миску, накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці без протягів приблизно на 3 години або поки воно не збільшиться вдвічі.
Розкачайте тісто качалкою в прямокутник (приблизно 40х25 см) на злегка посипаній борошном поверхні.
Починаючи з одного короткого боку, наріжте смужки завширшки приблизно 2 см. Скручуйте їх по спіралі по одному.
Помістіть булочки на деко, застелене папером для випічки, спіральною частиною догори. Розкладіть їх на відстані одна від одної і дайте їм піднятися протягом 1 години.
Змастіть поверхню булочок збитим із молоком яєчним жовтком і відправте їх у попередньо розігріту духовку до 180°C на 15–20 хвилин.
Дістаньте булочки з духовки, коли вони стануть пишними та золотистими, і посипте цукровою пудрою.
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