Сицилійські бріоші: покроковий рецепт ніжної випічки

Ці смачні здобні булочки виходять ніжними та повітряними. А цедра цитрусів надає їм аромату.

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Сицилійська бріош — це делікатес сицилійської випічки. М'які та смачні сицилійські бріоші зазвичай подають з джемом, або з начинкою із морозива. Сицилійці їдять булочки з морозивом на сніданок і це чудова ідея. Спробуйте приготувати їх на своїй кухні. Рецептом поділилися на сайті Spadellandia.

Сицилійські бріоші

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

вершкове масло — 100 г;

2 яйця;

цукор — 100 г;

молоко — 240 мл;

один апельсин;

один лимон;

15 г свіжих пивних дріжджів;

10 г солі;

1 яєчний жовток;

1 столова ложка молока.

Вершкове масло кімнатної температури наріжте кубиками, щоб воно стало м'яким. Нагрійте молоко, потім вилийте його в миску. Додайте дріжджі та цукор, перемішайте і почекайте 10 хвилин.

Просійте борошно прямо в чашу міксера, влийте підготовлену суміш молока, дріжджів і цукру та почніть перемішувати насадкою-лопаткою на середній швидкості протягом приблизно 5 хвилин.

Додавайте по одному яйцю.

Натріть цедру апельсина і лимона та додайте їх у тісто, додайте сіль і продовжуйте роботу 2–3 хвилини.

Почніть додавати по кубику м'якого вершкового масла, вмішуючи їх у тісто, коли попередні повністю розчиняться.

Змініть вінчики, вставивши гачок, і працюйте знову, інколи збільшуючи швидкість, доки тісто не стане гладким та однорідним і не відставатиме від стінок чаші.

Помістіть тісто в миску, накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці без протягів приблизно на 3 години або поки воно не збільшиться вдвічі.

Розкачайте тісто качалкою в прямокутник (приблизно 40х25 см) на злегка посипаній борошном поверхні.

Починаючи з одного короткого боку, наріжте смужки завширшки приблизно 2 см. Скручуйте їх по спіралі по одному.

Помістіть булочки на деко, застелене папером для випічки, спіральною частиною догори. Розкладіть їх на відстані одна від одної і дайте їм піднятися протягом 1 години.

Змастіть поверхню булочок збитим із молоком яєчним жовтком і відправте їх у попередньо розігріту духовку до 180°C на 15–20 хвилин.

Дістаньте булочки з духовки, коли вони стануть пишними та золотистими, і посипте цукровою пудрою.

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