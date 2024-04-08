Булочки з сиром: рецепт смачної випічки для всієї родини
Булочки виходять м'якими і буквально тануть у роті.
Смачні та м'які булочки з кисломолочним сиром — страва, яка довго на столі не затримається. Їх можна подавати до молока, чаю та кави, брати з собою на роботу, в школу, на прогулянку. Як їх приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Булочки з сиром
Інгредієнти:
Для тіста:
молоко — 350 мл;
борошно — 600 г;
яйце — 1 шт;
цукор — 100 гр;
сіль — 1 ч. л;
дріжджі — 8 гр;
вершкове масло — 80 г.
Для начинки:
сметана 20% — 1 ст. л;
кисломолочний сир — 200 г;
яйце — 1 шт;
цукор — 20 г;
вершковий сир — 2 ст. л;
цедра лимона.
Спосіб приготування:
У тепле молоко додати цукор, дріжджі, яйце, просіяне борошно та сіль і перемішати. Далі покласти м'яке вершкове масло і замісити тісто. Готове тісто потримати в теплі годину.
Для начинки змішати сир, цукор, сметану, яйце, вершковий сир і цедру лимона.
Коли тісто підніметься, обім'яти його та розкачати у формі прямокутника. Викласти начинку, залишаючи 1 см порожнім з одного краю. Згорнути в рулет і нарізати кружечками
Деко застелити папером, викласти булочки в сантиметрі одна від одної. Накрити рушником і залишити підніматися ще на 15-30 хвилин.
Відправити форму з булочками в духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин.
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