Булочки з сиром: рецепт смачної випічки для всієї родини

Булочки виходять м'якими і буквально тануть у роті.

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Смачні та м'які булочки з кисломолочним сиром — страва, яка довго на столі не затримається. Їх можна подавати до молока, чаю та кави, брати з собою на роботу, в школу, на прогулянку. Як їх приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

Булочки з сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко — 350 мл;

борошно — 600 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 100 гр;

сіль — 1 ч. л;

дріжджі — 8 гр;

вершкове масло — 80 г.

Для начинки:

сметана 20% — 1 ст. л;

кисломолочний сир — 200 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 20 г;

вершковий сир — 2 ст. л;

цедра лимона.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати цукор, дріжджі, яйце, просіяне борошно та сіль і перемішати. Далі покласти м'яке вершкове масло і замісити тісто. Готове тісто потримати в теплі годину.

Для начинки змішати сир, цукор, сметану, яйце, вершковий сир і цедру лимона.

Коли тісто підніметься, обім'яти його та розкачати у формі прямокутника. Викласти начинку, залишаючи 1 см порожнім з одного краю. Згорнути в рулет і нарізати кружечками

Деко застелити папером, викласти булочки в сантиметрі одна від одної. Накрити рушником і залишити підніматися ще на 15-30 хвилин.

Відправити форму з булочками в духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин.

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