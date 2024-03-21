Булочки-варінки: рецепт незвичайної випічки з дивовижним смаком

Такі булочки дуже смачні, якщо їх розрізати і змастити нутеллою, варенням, маслом. Їх також можна використовувати для бутербродів

Related video

Любителі випічки знають, що булочки традиційно готуються в духовці. Однак кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася сімейним рецептом випічки, яку спочатку потрібно варити, а тільки потім випікати. Спробуйте і ви приготувати цю незвичайну страву.

Булочки-варінки

Інгредієнти:

борошно — 500-550 г;

сухі дріжджі — 10 г (сирі — 30 г);

масло — 50 гр;

цукор — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

тепле молоко — 350 мл;

вода — 1,5 літра;

сода — 2 ст. л;

кунжут.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати дріжджі, цукор і сіль, просіяти борошно, під час замісу додати вершкове масло. Тісто поставити на вистоювання в тепле місце на годину.

Потім тісто обім'яти, розділити приблизно на дев'ять частин і сформувати булочки, як показано на відео.

Півтора літра води довести до кипіння, зняти з вогню, додати соду. Потім повернути її на вогонь, опустити туди булочки і варити на повільному вогні по 30 секунд.

Далі булочки викласти на деко, застелене пергаментним папером, посипати кунжутом і відправити в духовку, розігріту до 170 градусів, на 25-30 хвилин.

Такі булочки дуже смачні, якщо їх розрізати і змастити нутеллою, варенням, маслом, тобто за смаком. Їх також можна використовувати для бутербродів.

Читайте також:

Повітряні булочки з сирною начинкою: рецепт ніжної випічки

Хрусткі булочки швидко і без клопоту: рецепт ідеальної випічки до сніданку

Смачні булочки із солодкою начинкою: покроковий рецепт