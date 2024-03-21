Булочки-варенки: рецепт необычной выпечки с удивительным вкусом

Такие булочки очень вкусные, если их разрезать и смазать нутеллой, вареньем, маслом. Их также можно использовать для бутербродов

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Любители выпечки знают, что булочки традиционно готовятся в духовке. Однако кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась семейным рецептом выпечки, которую сначала нужно варить, а только затем выпекать. Попробуйте и вы приготовить это необычное блюдо.

Булочки-варенки

Ингредиенты:

мука – 500-550 гр;

сухие дрожжи – 10 гр (сырые – 30 гр);

масло – 50 гр;

сахар – 2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

теплое молоко – 350 мл;

вода – 1,5 литра;

сода – 2 ст. л;

кунжут.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар и соль, просеять муку, при замесе добавить сливочное масло. Тесто поставить на расстойку в теплое место на час.

Затем тесто обмять, разделить примерно на девять частей и сформировать булочки, как показано на видео.

Полтора литра воды довести до кипения, снять с огня, добавить соду. Затем вернуть ее на огонь, опустить туда булочки и варить на медленном огне по 30 секунд.

Далее булочки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, посыпать кунжутом и отправить в духовку, разогретую до 170 градусов, на 25-30 минут.

Такие булочки очень вкусные, если их разрезать и смазать нутеллой, вареньем, маслом, то есть по вкусу. Их также можно использовать для бутербродов.

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