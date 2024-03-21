Булочки-варенки: рецепт необычной выпечки с удивительным вкусом
Такие булочки очень вкусные, если их разрезать и смазать нутеллой, вареньем, маслом. Их также можно использовать для бутербродов
Любители выпечки знают, что булочки традиционно готовятся в духовке. Однако кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась семейным рецептом выпечки, которую сначала нужно варить, а только затем выпекать. Попробуйте и вы приготовить это необычное блюдо.
Булочки-варенки
Ингредиенты:
- мука – 500-550 гр;
- сухие дрожжи – 10 гр (сырые – 30 гр);
- масло – 50 гр;
- сахар – 2 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- теплое молоко – 350 мл;
- вода – 1,5 литра;
- сода – 2 ст. л;
- кунжут.
Способ приготовления:
В теплое молоко добавить дрожжи, сахар и соль, просеять муку, при замесе добавить сливочное масло. Тесто поставить на расстойку в теплое место на час.
Затем тесто обмять, разделить примерно на девять частей и сформировать булочки, как показано на видео.
Полтора литра воды довести до кипения, снять с огня, добавить соду. Затем вернуть ее на огонь, опустить туда булочки и варить на медленном огне по 30 секунд.
Далее булочки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, посыпать кунжутом и отправить в духовку, разогретую до 170 градусов, на 25-30 минут.
Такие булочки очень вкусные, если их разрезать и смазать нутеллой, вареньем, маслом, то есть по вкусу. Их также можно использовать для бутербродов.
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