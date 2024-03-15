Воздушные булочки с творожной начинкой: рецепт нежной выпечки

В начинку для таких булочек можно добавлять изюм, клюкву или другие ягоды.

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Традиционно на Масленицу в Украине готовили не только дрожжевые вареники с сыром, но и разнообразную выпечку с творогом и маслом. По этому случаю кулинарній блогер Тати Чуднова поделилась проверенным рецептом нежных и пышных булочек с творогом.

Булочки с творогом

Для теста:

теплый кефир – 250 мл;

живые дрожжи – 19 гр;

сахар – 80 гр;

мука – 550 гр;

яйца – 2 шт;

масло – 50 гр.

Для начинки:

творог – 380 гр;

сахар – 80 гр

яйца – 1 шт

клюква/изюм – по желанию.

Способ приготовления:

Сначала готовим опару. К теплому кефиру добавить столовую ложку сахара, живые дрожжи и два стакана муки, все хорошо перемешать и оставить под пленкой на 15 минут, чтобы образовалась пышная шапочка.

Далее отправить в тесто яйца комнатной температуры и оставшийся сахар, снова все перемешать. Понемногу ввести просеянную муку и замесить тесто. Добавить растительное масло и замешивать тесто примерно 7 минут. Положить его в миску под полотенце/пленку и поставить в теплое место на 1-1,5 часа.

Когда тесто хорошо поднялось, достать его из миски, обмять и поделить на шесть равных частей, скатать их в шарики и выложить на противень. Накрыть полотенцем и дать отдохнуть еще 20 минут.

Ингредиенты для начинки смешать.

В булочках сделать углубления, как показано на видео, с помощью стакана. В каждое положить по 1-1,5 столовых ложки начинки и смазать тесто желтком.

Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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