Вкусные булочки со сладкой начинкой: пошаговый рецепт

Булочки можно приготовить по самому простому рецепту. И они получаются очень вкусными.

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Эти булочки готовятся с вкусной творожной начинкой. И по этому рецепту, которым поделились на сайте Gospodynka, булочки получаются пышными, нежными и румяными.

Булочки

Ингредиенты:

Для опары:

молоко теплое — 300 мл;

дрожжи — 25 г;

сахар — 1 ст. л;

мука — 8 ст. л. от общего количества.

Для теста:

яйцо -1 шт;

щепотка соли;

сахар — 100 г;

масло — 50 г;

мука — 500 г.

Для начинки:

творог кисломолочный — 450 г;

яйцо — 1 шт;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

сметана- 2 ст. л;

манная крупа — 1,5 ст. л.

Для смазки:

яйцо — 1 шт;

молоко — 1 ст. л.

Сначала готовьте опару: влейте в миску теплое молоко, и измельченные дрожжи, добавьте сахар и хорошо все перемешайте до растворения сахара и дрожжей.

Добавьте муку и перемешайте до однородности. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут. Опара должна приобрести пенообразную форму.

Теперь готовьте тесто. Добавьте к опаре добавляю яйцо, соль, сахар. Все перемешайте.

Добавьте растопленное сливочное масло и снова перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, перемешивая сначала венчиком, тогда уже руками.

Тесто вымешивайте около 10 минут, оно должно быть густым и слегка прилипать к рукам. Соберите тесто в шарик и накройте пищевой пленкой. Оставьте на час как минимум на час как минимум.

Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. К творогу добавьте сметану, манную крупу, яйцо, сахар, ванильный сахар. Блендером взбейте все до однородности.

Тесто, что поднялось, обминайте на поверхности смазанной маслом. Разделите на две части, поделите на равные шарики. Переложите на противень застеленный пергаментом, оставьте в теплом месте на 20 минут.

Далее берите стакан и формируйте серединку булочки, делая углубление в каждом шарике.

В середину булочек выкладывайте творожную массу, смажьте тесто взбитым яйцом с молоком. Выпекайте в разогретой духовке до 170 градусов примерно 25-30 минут.

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