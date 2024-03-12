Смачні булочки з солодкою начинкою: покроковий рецепт

Булочки можна приготувати за найпростішим рецептом. І вони виходять дуже смачними.

Related video

Ці булочки готуються із смачною сирною начинкою. І за цим рецептом, яким поділились на сайті Gospodynka, булочки виходять пишними, ніжними та рум’яними.

Булочки

Інгредієнти:

Для опари:

молоко тепле – 300 мл;

дріжджі – 25 г;

цукор – 1 ст. л.;

борошно – 8 ст. л. від загальної кількості.

Для тіста:

яйце -1 шт;

щіпка солі;

цукор – 100 г;

масло – 50 г;

борошно – 500 г.

Для начинки:

сир кисломолочний – 450 г;

яйце – 1 шт;

цукор – 80 г;

ванільний цукор – 10 г;

сметана- 2 ст. л.;

манна крупа – 1,5 ст. л.

Для змащування:

яйце – 1 шт.;

молоко – 1 ст. л.

Спочатку готуйте опару: влийте в миску тепле молоко, та подрібнені дріжджі, додайте цукор та гарно все перемішайте до розчинення цукру та дріжджів.

Додайте борошно та перемішайте до однорідності. Накрийте харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 30 хвилин. Опара має набути піноподібної форми.

Тепер готуйте тісто. Додайте до опари додаю яйце, сіль, цукор. Все перемішайте.

Додайте розтоплене вершкове масло і знов перемішайте. Поступово додавайте просіяне борошно, перемішуючі спочатку вінчиком, тоді вже руками.

Тісто вимішуйте близько 10 хвилин, воно має бути густим і злегка прилипати до рук. Зберіть тісто у кульку та накрийте харчовою плівкою. Залиште на годину як мінімум.

Поки тісто підіймається, приготуйте начинку. До сиру додайте сметану, манну крупу, яйце, цукор, ванільний цукор. Блендером збийте все до однорідності.

Тісто, що піднялось, обминайте на поверхні змащеній олією. Поділіть на дві частини, поділіть на рівні кульки. Перекладіть на деко застелене пергаментом, залиште у теплому місці на 20 хвилин.

Далі беріть склянку та формуйте серединку булочки, роблячи заглиблення у кожній кульці.

У середину булочок викладайте сирну масу, змастіть тісто збитим яйцем з молоком. Випікайте у розігрітій духовці до 170 градусів приблизно 25-30 хвилин.

Читайте також:

Ліниві фінські млинці: покроковий рецепт смачного десерту

Ніжне суфле без цукру, борошна та яєць — мінімум калорій і часу

Швидка піца з прошуто та сиром: рецепт смачної та ситної випічки