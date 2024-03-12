Хрусткі булочки швидко і без клопоту: рецепт ідеальної випічки до сніданку

На випічку таких булочок піде всього 20 хвилин. Це — ідеальний варіант апетитного доповнення до сніданку.

Related video

Швидкі, хрусткі булочки, без замісу — випічка, про яку потрібно подбати ще з вечора, замісивши тісто. Як приготувати цю дуже просту страву, розповіла кулінарна блогерка Світлана Бауер, поділившись перевіреним рецептом смачних булочок на сніданок.

Хрусткі булочки без замісу

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

тепла вода — 370 мл;

сухі дріжджі — 3 г (свіжі — 9 г);

сіль — 12 г;

цукор — 8 г.

Спосіб приготування:

Усі сухі інгредієнти змішати і влити теплу воду. Дерев'яною ложкою або руками перемішати тісто, прибрати на ніч у холодильник у змащеному олією контейнері.

Вранці сформувати булочки, як показано на відео, викласти їх на деко і відправити в духовку, попередньо розігріту до 240 градусів, на 20 хвилин.

Готові булочки злегка остудити і можна їсти. Особливо смачні вони з маслом, варенням або будь-якою іншою намазкою.

Читайте також:

Смачні булочки із солодкою начинкою: покроковий рецепт

Надзвичайно смачний бургер із яловичиною та сиром: рецепт популярного перекусу

Як приготувати булочки сінабони за класичним рецептом