Багато кремової начинки: рецепт дуже смачних булочок

Булочка з кремом — це як торт, тільки швидше і у більшій кількості. Такі булочки точно будуть вам до смаку.

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Якщо любите кремові торти, то спробуйте приготувати ці смачнючі булочки. Їх зручно брати із собою на пікнік, а до ранкової кави вони точно смакуватимуть ідеально. Рецептом поділились на сайті Gotuemo.

Булочки з кремом

Інгредієнти:

Для тіста (16 булочок):

борошно – 3 стакани;

молоко – 150 мл;

цукор — 4 ст.л.;

одне яйце;

вода – 50 мл;

вершкове масло – 40 г;

дріжджі – 20 г;

лимонна цедра – 1 ч. л.;

дрібка солі;

ванілін.

Для крему:

молоко – 350 мл;

цукор – 4 ст. л.;

крохмаль 2 ст. л.;

два жовтки;

вершкове масло – 40 г;

лимонний сік – 1 ст. л.;

лимонна цедра 1 ч. л.;

ванілін.

Спочатку приготуйте тісто. Дріжджі розведіть в теплій воді. Змішайте борошно, сіль, ванілін і цукор. Яйця збийте виделкою і з'єднайте з молоком.

В сухі інгредієнти поступово додайте розведені дріжджі та збите яйце. Замісіть тісто, додайте розтоплене вершкове масло та терту цедру.

Вимісить тісто, перекладіть в миску, накрийте рушником та поставте в тепле місце на 30 хвилин.

І готуйте крем. Крохмаль розведіть в молоці, додайте жовтки, цукор, ванілін, терту цедру лимона та поставте на невеликий вогонь. Варіть до загустіння, постійно помішуючи. Остудіть та додайте вершкове масло і сік лимона. Добре збийте.

Потім візьміть тісто та розділіть на 16 порцій

Кожну порцію розкачайте овалом, довжиною в 15 см. На краєчок покладіть крем. Закрити його тістом і з'єднайте краєчка.

Іншу частину тіста розріжте на 18 смужок та обгорніть їх навколо булочки. Те ж саме зробіть з іншим тістом та кремом.

Булочки викладіть на деко, змащене рослинною олією. Змажте жовтком, поставте в тепло на 30 хвилин. Випікайте при 160-180 градусах 15-20 хвилин. Готові булочки посипте цукровою пудрою.

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