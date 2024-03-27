Много кремовой начинки: рецепт очень вкусных булочек
Булочка с кремом — это как торт, только быстрее и в большем количестве. Такие булочки точно придутся вам по вкусу.
Если любите кремовые торты, то попробуйте приготовить эти вкуснейшие булочки. Их удобно брать с собой на пикник, а к утреннему кофе они точно подойдут идеально. Рецептом поделились на сайте Gotuemo.
Булочки с кремом
Ингредиенты:
Для теста (16 булочек):
- мука — 3 стакана;
- молоко — 150 мл;
- сахар — 4 ст.л;
- одно яйцо;
- вода — 50 мл;
- сливочное масло — 40 г;
- дрожжи — 20 г;
- лимонная цедра — 1 ч. л;
- щепотка соли;
- ванилин.
Для крема:
- молоко — 350 мл;
- сахар — 4 ст. л;
- крахмал — 2 ст. л;
- два желтка;
- сливочное масло — 40 г;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- лимонная цедра 1 ч. л;
- ванилин.
Сначала приготовьте тесто. Дрожжи разведите в теплой воде. Смешайте муку, соль, ванилин и сахар. Яйца взбейте вилкой и соедините с молоком.
В сухие ингредиенты постепенно добавьте разведенные дрожжи и взбитое яйцо. Замесите тесто, добавьте растопленное сливочное масло и тертую цедру.
Вымесите тесто, переложите в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут.
И готовьте крем. Крахмал разведите в молоке, добавьте желтки, сахар, ванилин, тертую цедру лимона и поставьте на небольшой огонь. Варите до загустения, постоянно помешивая. Остудите и добавьте сливочное масло и сок лимона. Хорошо взбейте.
Затем возьмите тесто и разделите на 16 порций
Каждую порцию раскатайте овалом, длиной в 15 см. На краешек положите крем. Закрыть его тестом и соедините краешки.
Остальную часть теста разрежьте на 18 полосок и оберните их вокруг булочки. То же самое сделайте с остальным тестом и кремом.
Булочки выложите на противень, смазанный растительным маслом. Смажьте желтком, поставьте в тепло на 30 минут. Выпекайте при 160-180 градусах 15-20 минут. Готовые булочки посыпьте сахарной пудрой.
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