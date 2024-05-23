Дуже смачні булочки з оригінальним інгредієнтом: покроковий рецепт

Такі булочки буквально тануть у роті.

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Смачних і м'яких булочок багато не буває, тому сьогодні пропонуємо вам виготовити булочки за принципом сіннабонів, але без кориці, рецептом яких поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Незвичайний інгредієнт додасть їм абсолютно нового смаку та аромату.

М'які та пишні булочки з оригінальним інгредієнтом

Інгредієнти:

дріжджі сухі — 7 г (пресовані — 21 г);

борошно — 400–450 г;

молоко — 200 мл;

масло — 75 г;

цукор — 75 г;

яйця — 2 шт.

Для начинки:

сублімовані ягоди — 60 г;

цукор — кілька столових ложок;

масло — 50 гр.

Для глазурі:

вершковий сир — 180 г;

цукрова пудра — 70–100 г.

Спосіб приготування:

Перетерти дріжджі з цукром, додати тепле (не гаряче) молоко. Усе перемішати, накрити рушником і відставити на 15 хвилин до утворення шапки.

Потім до цієї маси додати яйця, розтоплене масло і поступово ввести просіяне борошно, замішуючи. Якщо під час вимішування тісто дуже липне, потрібно вмочити руки в олію і вимішувати далі.

Поставити тісто в тепле місце на підйом, поки воно збільшиться у 2–3 рази.

Далі тісто обім'яти й розкачати в пласт. Змастити маслом кімнатної температури, посипати цукром і перетертими сублімованими ягодами.

Згорнути рулет і порізати його на частини, перекласти у форму і залишити, щоб підійшли.

Коли булочки піднімуться, відправити їх у розігріту до 180 градусів духовку на 25–30 хвилин. Гарячі булочки змастити вершковим сиром, посипати цукровою пудрою і шматочками ягід, що залишилися.

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