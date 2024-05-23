Вкуснейшие булочки с оригинальным ингредиентом: пошаговый рецепт

Такие булочки буквально тают во рту.

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Вкусных и мягких булочек много не бывает, поэтому сегодня предлагаем вам проготовить булочки по принципу синнабонов, но без корицы, рецептом которых поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Необычный ингредиент придаст им совершенно новый вкус и аромат.

Мягкие и пышные булочки с оригинальным ингредиентом

Ингредиенты:

дрожжи сухие — 7 гр (прессованные — 21 гр);

мука — 400–450 гр;

молоко — 200 мл;

масло — 75 гр;

сахар — 75 гр;

яйца — 2 шт.

Для начинки:

сублимированные ягоды — 60 гр;

сахар — несколько столовых ложек;

масло — 50 гр.

Для глазури:

сливочный сыр — 180 гр;

сахарная пудра — 70–100 гр.

Способ приготовления:

Перетереть дрожжи с сахаром, добавить теплое (не горячее) молоко. Все перемешать, накрыть полотенцем и отставить на 15 минут до образования шапки.

Затем к этой массе добавить яйца, растопленное масло и постепенно ввести просеянную муку, замешивая. Если при вымешивании тесто очень липнет, нудно обмакнуть руки в масло и вымешивать дальше.

Поставить тесто в теплое место на подъем, пока оно увеличится в 2–3 раза.

Далее тесто обмять и раскатать в пласт. Смазать маслом комнатной температуры, посыпать сахаром и перетертыми сублимированными ягодами.

Свернуть рулет и порезать его на части, переложить в форму и оставить, чтобы подошли.

Когда булочки поднимутся, отправить их в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. Горячие булочки смазать сливочным сыром, посыпать сахарной пудрой и оставшимися кусочками ягод.

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