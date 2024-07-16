Настоящая пита: рецепт мягкого и легкого греческого хлеба

Пита — это хлеб двойной закваски, тонкая лепешка, типичная для греческой и ближневосточной кухонь.

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Питу готовить очень просто. Просто соберите муку с дрожжами в миску, добавьте понемногу теплую воду, пока она полностью не впитается, масло и соль и замесите тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности. В результате получаются легкие и ароматные питы. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Питы подают к столу в ресторанах и с ними готовят уличную еду.

В нашем рецепте мы использовали обезвоженные пивные дрожжи, но вы легко можете заменить их 6 г свежих дрожжей: в этом случае, прежде чем добавлять их в муку, вам придется растворить их в 1 стакане теплой воды.

Греческая пита

Ингредиенты:

мука — 500 г;

теплая вода — 350–370 мл;

сухие пивные дрожжи — 2 г;

соль — 2 ч. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.

Соберите муку в миску, добавьте сухие дрожжи, налейте немного воды и перемешайте тесто ложкой. Продолжайте добавлять воду, понемногу и постоянно помешивая. Добавьте оливковое масло и снова перемешайте.

Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность. Раскатайте тесто руками, добавьте соль и продолжайте вымешивать.

Возьмите кусок теста и сложите его пополам, затем наложите другой кусок на уже сделанный сгиб.

Работайте снова, пока не получите гладкое и однородное тесто.

Переложите тесто в миску, смажьте поверхность небольшим количеством масла, накройте пищевой пленкой и дайте подняться при комнатной температуре, вдали от сквозняков, примерно 2 часа.

Как только первоначальный объем увеличится вдвое, снова берем тесто и еще раз вымешиваем.

Выложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность. Разделите тесто на 8–9 порций примерно по 100 г каждый.

Сформируйте шарик, раскатайте каждый в тонкий пласт с помощью скалки, сформируйте лепешку и продолжайте в том же духе, пока не закончится тесто.

После завершения накройте пищевой пленкой или влажной тканью и оставьте на полчаса. Пеките питы на сковороде, смазав маслом с каждой стороны.

Для приготовления в духовке. Выложите диски теста на противень, застеленный бумагой для выпечки, смажьте их каплей масла. И готовьте в нижней части духовки при температуре 250°C около 10 минут.

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