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Еда

Лепешки с зеленью: как приготовить настоящие кутабы

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Фото: kristina_ne_pp/instagram | Кутабы

Кутабы — закуска родом из Азербайджана. И они вполне могут заменить на вашем столе хлеб.

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Кутабы – это лепешки с ароматной зеленью. Их готовят с давних времен и раньше использовали разнообразные травы, которые можно было собрать в горах, или в лесу. Считается, что блюдо появилось как способ использования теста, которое осталось после приготовления хлеба. В каждом районе Азербайджана есть свои рецепты и хитрости в приготовлении кутабов. Рецептом поделились на сайте Nur.

Вы можете выбрать любую зелень по своему вкусу и сочетать ее в разных пропорциях.

Кутабы, или лепешки с зеленью

Ингредиенты:

  • укроп — 100 г;
  • мука — 300 г;
  • растительное масло – 1,5 ст. л.;
  • зеленый лук — 50 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • вода — 150 мл;
  • шпинат — 70 г;
  • кинза — 70 г;
  • укроп — 30 г;
  • мята — 20 г.

Налейте кипяток в чашу миксера. Добавьте 1 ч. л. соли и растительное масло. Просейте в чашу муку. Замесите на средних оборотах мягкое тесто. Скатайте его в шар, оберните пленкой и оставьте на 20 минут. Мелко нарежьте всю зелень и сложите в отдельную миску. Разделите тесто на равные части, скатав его колбаской. Из этого количества теста выйдет шесть порций. Каждый шарик теста придавливайте рукой, придавая ему круглую форму. Затем раскатывайте заготовки скалкой в тонкую лепешку толщиной 1–2 мм. К нарезанной зелени добавьте соль по вкусу. Растопите сливочное масло и добавьте в начинку.

Выкладывайте начинку на половину раскатанного теста и накрывайте другой частью лепешки. Тщательно защипывайте края заготовки, затем выравнивайте край ножом. Разогрейте сухую сковороду. Выкладывайте на нее кутабы и жарьте до румяной корочки, переворачивая с одной стороны на другую. Готовые кутабы выкладывайте на сервировочную тарелку и смазывайте топленым сливочным маслом.

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