Лепешки с зеленью: как приготовить настоящие кутабы

Кутабы — закуска родом из Азербайджана. И они вполне могут заменить на вашем столе хлеб.

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Кутабы – это лепешки с ароматной зеленью. Их готовят с давних времен и раньше использовали разнообразные травы, которые можно было собрать в горах, или в лесу. Считается, что блюдо появилось как способ использования теста, которое осталось после приготовления хлеба. В каждом районе Азербайджана есть свои рецепты и хитрости в приготовлении кутабов. Рецептом поделились на сайте Nur.

Вы можете выбрать любую зелень по своему вкусу и сочетать ее в разных пропорциях.

Кутабы, или лепешки с зеленью

Ингредиенты:

укроп — 100 г;

мука — 300 г;

растительное масло – 1,5 ст. л.;

зеленый лук — 50 г;

соль — 1 ч. л.;

вода — 150 мл;

шпинат — 70 г;

кинза — 70 г;

укроп — 30 г;

мята — 20 г.

Налейте кипяток в чашу миксера. Добавьте 1 ч. л. соли и растительное масло. Просейте в чашу муку. Замесите на средних оборотах мягкое тесто. Скатайте его в шар, оберните пленкой и оставьте на 20 минут. Мелко нарежьте всю зелень и сложите в отдельную миску. Разделите тесто на равные части, скатав его колбаской. Из этого количества теста выйдет шесть порций. Каждый шарик теста придавливайте рукой, придавая ему круглую форму. Затем раскатывайте заготовки скалкой в тонкую лепешку толщиной 1–2 мм. К нарезанной зелени добавьте соль по вкусу. Растопите сливочное масло и добавьте в начинку.

Выкладывайте начинку на половину раскатанного теста и накрывайте другой частью лепешки. Тщательно защипывайте края заготовки, затем выравнивайте край ножом. Разогрейте сухую сковороду. Выкладывайте на нее кутабы и жарьте до румяной корочки, переворачивая с одной стороны на другую. Готовые кутабы выкладывайте на сервировочную тарелку и смазывайте топленым сливочным маслом.

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