Коржі із зеленню: як приготувати справжні кутаби

Кутаби — закуска родом з Азербайджану. І вони цілком можуть замінити на вашому столі хліб.

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Кутаби — це коржі з ароматною зеленню. Їх готують з давніх часів і раніше використовували різноманітні трави, які можна було зібрати в горах, або в лісі. Вважається, що страва з'явилася як спосіб використання тіста, яке залишилося після приготування хліба. У кожному районі Азербайджану є свої рецепти і хитрощі в приготуванні кутабів. Рецептом поділилися на сайті Nur.

Ви можете вибрати будь-яку зелень на свій смак і поєднувати її в різних пропорціях.

Кутаби, або коржі із зеленню

Інгредієнти:

кріп — 100 г;

борошно — 300 г;

рослинна олія — 1,5 ст. л.;

зелена цибуля — 50 г;

сіль — 1 ч. л.;

вода — 150 мл;

шпинат — 70 г;

кінза — 70 г;

кріп — 30 г;

м'ята — 20 г.

Налийте окріп у чашу міксера. Додайте 1 ч. л. солі та рослинну олію. Просійте в чашу борошно. Замісіть на середніх обертах м'яке тісто. Скачайте його в кулю, оберніть плівкою і залиште на 20 хвилин. Дрібно наріжте всю зелень і складіть в окрему миску. Розділіть тісто на рівні частини, скачавши його ковбаскою. Із цієї кількості тіста вийде шість порцій. Кожну кульку тіста придавлюйте рукою, надаючи їй круглої форми. Потім розкачуйте заготовки качалкою в тонкий корж завтовшки 1-2 мм. До нарізаної зелені додайте сіль за смаком. Розтопіть вершкове масло і додайте в начинку.

Викладайте начинку на половину розкачаного тіста і накривайте іншою частиною коржа. Ретельно защипуйте краї заготовки, потім вирівнюйте край ножем. Розігрійте суху сковороду. Викладайте на неї кутаби та смажте до рум'яної скоринки, перевертаючи з одного боку на інший. Готові кутаби викладайте на сервірувальну тарілку і змащуйте топленим вершковим маслом.

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