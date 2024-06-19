Без замішування тіста: рецепт швидких пиріжків із м'ясною начинкою

На приготування таких пиріжків піде зовсім небагато часу.

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Смачні та ситні пиріжки можна приготувати і без тіста. Достатньо упаковки лаваша, інгредієнтів для начинки та бажання спробувати новий рецепт. Як приготувати таку страву, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти". Зазначимо, що такі пиріжки — чудова альтернатива бутербродам як перекус на роботі.

Пиріжки з лаваша

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 1 упаковка;

фарш будь-який — 500 г;

цибуля — 1 шт;

яйця — 1 шт;

сир — для присипання;

сіль, перець;

зелена цибуля — за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати й обсмажити до золотистого кольору. Коли вона обсмажиться, додати до неї фарш, перемішати і смажити до готовності лаваша.

Поки готується фарш на пиріжки, розрізати лаваш на невеликі квадратики.

Деко змастити оливковою олією, перекласти квадратики. Яйце розбити в глибоку тарілку і збити виделкою. Змастити яйцем лаваш.

Фарш посолити і поперчити, помішувати ще кілька хвилин.

Готову начинку для пиріжків викласти на фарш. Другий квадратик лаваша змастити яйцем і накрити пиріжок.

Усі краї обов'язково защипнути.

Натерти на крупній тертці сир і посипати пиріжки.

Духовку розігріти до 180 градусів і запікати пиріжки з лаваша з м'ясом 12 хвилин.

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