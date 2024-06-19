Без замішування тіста: рецепт швидких пиріжків із м'ясною начинкою
На приготування таких пиріжків піде зовсім небагато часу.
Смачні та ситні пиріжки можна приготувати і без тіста. Достатньо упаковки лаваша, інгредієнтів для начинки та бажання спробувати новий рецепт. Як приготувати таку страву, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти". Зазначимо, що такі пиріжки — чудова альтернатива бутербродам як перекус на роботі.
Пиріжки з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 1 упаковка;
- фарш будь-який — 500 г;
- цибуля — 1 шт;
- яйця — 1 шт;
- сир — для присипання;
- сіль, перець;
- зелена цибуля — за смаком.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити, порізати й обсмажити до золотистого кольору. Коли вона обсмажиться, додати до неї фарш, перемішати і смажити до готовності лаваша.
Поки готується фарш на пиріжки, розрізати лаваш на невеликі квадратики.
Деко змастити оливковою олією, перекласти квадратики. Яйце розбити в глибоку тарілку і збити виделкою. Змастити яйцем лаваш.
Фарш посолити і поперчити, помішувати ще кілька хвилин.
Готову начинку для пиріжків викласти на фарш. Другий квадратик лаваша змастити яйцем і накрити пиріжок.
Усі краї обов'язково защипнути.
Натерти на крупній тертці сир і посипати пиріжки.
Духовку розігріти до 180 градусів і запікати пиріжки з лаваша з м'ясом 12 хвилин.
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