Класика французької кухні: рецепт кіша з лососем і броколі
Ароматна заливка, овочі та риба дають насичений смак. Такий кіш стане окрасою будь-якого столу.
Французька страва кіш — ситний і смачний варіант на обід, вечерю або як перекус протягом дня. Яка б начинка в ньому не була, він виходить смачним і добре втамовує голод. Пропонуємо вам рецепт кіша з лососем і броколі від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона детально розповіла і показала, як його приготувати.
Кіш із лососем і броколі
Інгредієнти:
- борошно — 250 г;
- масло вершкове — 125 г;
- яйце — 1 шт;
- сіль — 0,5 ч. л;
- вода холодна — 3 ст. л.
Для начинки:
- лосось слабосолоний — 300 г;
- броколі — 300 г;
- яйце — 3 шт;
- вершки 10-20% — 500 мл;
- сир твердий — 200 г.
Спосіб приготування:
До борошна додати сіль, натерте холодне масло і перетерти до однорідності. Додати яйце, воду і швидко замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку і відправити на годину в холодильник.
Броколі відварити, лосося порізати на шматочки.
Тісто розкачати в пласт, перенести у форму, сформувати бортики. Викласти упереміш рибу та броколі, посипаємо між ними сиром. Сир краще брати той, що добре плавиться. Залити все збитими яйцями з вершками.
Випікати кіш за температури 180 градусів приблизно 50 хвилин. Дати охолонути і можна подавати на стіл.
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