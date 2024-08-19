Класика французької кухні: рецепт кіша з лососем і броколі

Ароматна заливка, овочі та риба дають насичений смак. Такий кіш стане окрасою будь-якого столу.

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Французька страва кіш — ситний і смачний варіант на обід, вечерю або як перекус протягом дня. Яка б начинка в ньому не була, він виходить смачним і добре втамовує голод. Пропонуємо вам рецепт кіша з лососем і броколі від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона детально розповіла і показала, як його приготувати.

Кіш із лососем і броколі

Інгредієнти:

борошно — 250 г;

масло вершкове — 125 г;

яйце — 1 шт;

сіль — 0,5 ч. л;

вода холодна — 3 ст. л.

Для начинки:

лосось слабосолоний — 300 г;

броколі — 300 г;

яйце — 3 шт;

вершки 10-20% — 500 мл;

сир твердий — 200 г.

Спосіб приготування:

До борошна додати сіль, натерте холодне масло і перетерти до однорідності. Додати яйце, воду і швидко замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку і відправити на годину в холодильник.

Броколі відварити, лосося порізати на шматочки.

Тісто розкачати в пласт, перенести у форму, сформувати бортики. Викласти упереміш рибу та броколі, посипаємо між ними сиром. Сир краще брати той, що добре плавиться. Залити все збитими яйцями з вершками.

Випікати кіш за температури 180 градусів приблизно 50 хвилин. Дати охолонути і можна подавати на стіл.

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