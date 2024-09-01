Кабачковый торт с сыром и чесноком: рецепт вкусной закуски

Такой "торт" приготовить очень просто и он украсит любой праздничный стол.

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В сезон кабачков хочется попробовать что-то новое и кабачковый торт точно вам понравится. Вы удивитесь, насколько это вкусно. Фокус расскажет, как его приготовить.

Кабачковый торт с сыром и чесноком

Ингредиенты:

кабачки молодые — 1 кг;

помидоры — 500 г;

твердый сыр — 200 г;

сметана (20 %) или майонез — 300 г;

яйца куриные — 4 шт.;

мука пшеничная — 80 г;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка и укроп — по вкусу;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Кабачки моем, отрезаем хвостики, чистим от кожуры, если необходимо. Но молодые кабачки с нежной кожицей обычно не чистят.

Натираем кабачки на крупной терке и солим. Даем постоять и сливаем выделившийся сок.

Добавляем к кабачкам муку, яйца, мелко нарезанную зелень. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.

На сковороде с растительным маслом жарим большие оладьи размером со сковороду с обеих сторон. В сметану, или майонез добавляем измельченный чеснок и перец. Перемешиваем.

Помидоры нарезаем тонкими ломтиками. Твердый сыр натираем на крупной терке. И собираем торт. Первым блин из кабачков выкладываем на тарелку, смазываем его сметаной, сверху кладем помидоры, посыпаем тертым сыром.

Проделываем то же самое со всеми слоями. Готовый торт смазываем "кремом" со всех сторон, украшаем сыром и зеленью.

Ставим торт в холодильник для пропитки минимум на три часа. Или на всю ночь.

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