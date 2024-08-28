Варенье из кабачков: рецепт оригинального лакомства с имбирем
Варенье из кабачков было популярно много лет назад и незаслуженно забыто.
Кабачки — это настолько универсальный овощ, что из него можно приготовить даже варенье. И получится отлично. Так как кабачок не обладает ярко выраженным вкусом, пикантности ему придает имбирь. Рецептом поделились на сайте Cookorama.
Варенье из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 500 г;
- сахар — 500 г;
- два лимона;
- имбирь — 20 г;
- вода — 500 мл.
С лимонов снимите цедру овощечисткой и нарежьте ее тонкой соломкой. Выдавите сок из лимонов. То, что осталось, сложите в небольшой сотейник, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите на слабом огне около 30 минут. За это время жидкость должна увариться в 4 раза, а косточки и кожура отдать пектин, который понадобится для варенья.
Кабачки натрите на крупной терке, а имбирь — на мелкой. Процедите пектиновый сироп из лимонов и перелейте в кастрюлю. Положите кабачки, имбирь, сахар, лимонный сок и цедру.
Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-15 минут. Разложите готовое варенье из кабачков по стерилизованным банкам и закройте.
Из исходного количества ингредиентов получается 500–600 мл варенья.
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