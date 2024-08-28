Варення з кабачків: рецепт оригінальних ласощів з імбиром
Варення з кабачків було популярним багато років тому і незаслужено забуте.
Кабачки — це настільки універсальний овоч, що з нього можна приготувати навіть варення. І вийде чудово. Оскільки кабачок не має яскраво вираженого смаку, пікантності йому надає імбир. Рецептом поділилися на сайті Cookorama.
Варення з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 500 г;
- цукор — 500 г;
- два лимони;
- імбир — 20 г;
- вода — 500 мл.
З лимонів зніміть цедру овочечисткою і наріжте її тонкою соломкою. Вичавіть сік із лимонів. Те, що залишилося, складіть у невеликий сотейник, залийте водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні близько 30 хвилин. За цей час рідина має уваритися в 4 рази, а кісточки та шкірка віддати пектин, який знадобиться для варення.
Кабачки натріть на великій тертці, а імбир — на дрібній. Процідіть пектиновий сироп із лимонів і перелийте в каструлю. Покладіть кабачки, імбир, цукор, лимонний сік і цедру.
Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть 10-15 хвилин. Розкладіть готове варення з кабачків по стерилізованих банках і закрийте.
З вихідної кількості інгредієнтів виходить 500-600 мл варення.
Читайте також:
Корисне для травлення і дуже смачне: рецепт грушевого варення
Приголомшливий смак гарантовано: рецепт варення з кавуна
Абрикосове варення особливим способом: рецепт ароматних ласощів на зиму