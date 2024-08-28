Варення з кабачків: рецепт оригінальних ласощів з імбиром

Варення з кабачків було популярним багато років тому і незаслужено забуте.

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Кабачки — це настільки універсальний овоч, що з нього можна приготувати навіть варення. І вийде чудово. Оскільки кабачок не має яскраво вираженого смаку, пікантності йому надає імбир. Рецептом поділилися на сайті Cookorama.

Варення з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 500 г;

цукор — 500 г;

два лимони;

імбир — 20 г;

вода — 500 мл.

З лимонів зніміть цедру овочечисткою і наріжте її тонкою соломкою. Вичавіть сік із лимонів. Те, що залишилося, складіть у невеликий сотейник, залийте водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні близько 30 хвилин. За цей час рідина має уваритися в 4 рази, а кісточки та шкірка віддати пектин, який знадобиться для варення.

Кабачки натріть на великій тертці, а імбир — на дрібній. Процідіть пектиновий сироп із лимонів і перелийте в каструлю. Покладіть кабачки, імбир, цукор, лимонний сік і цедру.

Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть 10-15 хвилин. Розкладіть готове варення з кабачків по стерилізованих банках і закрийте.

З вихідної кількості інгредієнтів виходить 500-600 мл варення.

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