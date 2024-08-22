Потрясающий вкус гарантирован: рецепт варенья из арбуза
Это варенье получается очень ярким и ароматным.
Арбузное варенье — это восхитительное варенье, собравшее все ароматы лета. Яркое, ароматное и вкусное, его можно намазывать на тосты, хлеб или (почему бы и нет!) есть прямо ложкой. Также для этого варенья, как и для всех остальных, важно простерилизовать банки. Чтобы загустить варенье, тут используется яблоко, в котором полно природного пектина. Рецептом поделились на сайте Misya.
Варенье из арбуза
Ингредиенты:
- 1 кг арбуза (600 мякоти);
- 1 яблоко;
- 250 г сахара;
- 1/2 лимона.
Снимите с арбуза кожуру и нарежьте мякоть кусочками. Измельчите его, убрав семена.
Очистите и нарежьте яблоко ломтиками, переложите его с арбузом и лимонным соком в кастрюлю и поставьте на огонь.
Добавьте сахар и варите около 40 минут. Затем за 10 минут до окончания приготовления используйте погружной блендер, чтобы все перемешать и измельчить.
Удалите пену на поверхности и продолжайте перемешивать.
После получения желаемой консистенции (всегда делайте пробу с блюдцем), с помощью воронки переложите варенье в стерилизованные банки. Арбузное варенье готово.
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