Потрясающий вкус гарантирован: рецепт варенья из арбуза

Это варенье получается очень ярким и ароматным.

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Арбузное варенье — это восхитительное варенье, собравшее все ароматы лета. Яркое, ароматное и вкусное, его можно намазывать на тосты, хлеб или (почему бы и нет!) есть прямо ложкой. Также для этого варенья, как и для всех остальных, важно простерилизовать банки. Чтобы загустить варенье, тут используется яблоко, в котором полно природного пектина. Рецептом поделились на сайте Misya.

Варенье из арбуза

Ингредиенты:

1 кг арбуза (600 мякоти);

1 яблоко;

250 г сахара;

1/2 лимона.

Снимите с арбуза кожуру и нарежьте мякоть кусочками. Измельчите его, убрав семена.

Очистите и нарежьте яблоко ломтиками, переложите его с арбузом и лимонным соком в кастрюлю и поставьте на огонь.

Добавьте сахар и варите около 40 минут. Затем за 10 минут до окончания приготовления используйте погружной блендер, чтобы все перемешать и измельчить.

Удалите пену на поверхности и продолжайте перемешивать.

После получения желаемой консистенции (всегда делайте пробу с блюдцем), с помощью воронки переложите варенье в стерилизованные банки. Арбузное варенье готово.

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