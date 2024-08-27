Лепешка из кабачков: как приготовить вкусную закуску из сезонных овощей

Кабачки доступны круглый год, но с приходом прекрасного сезона мы наконец-то можем насладиться ими в полной мере.

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Кабачки – универсальный овощ. Из него можно приготовить икру, оладьи, рагу и вот эту вкусную лепешку с сыром. После выпечки вы можете нарезать лепешки из цуккини на квадраты и предложить их своим друзьям, возможно, вместе с соусом из йогурта с чесноком и зеленью. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Лепешка из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 450 г;

картофельный крахмал — 100 г;

сыр пармиджано реджано — 50 г (тертый);

одно яйцо;

мелкая соль — 1 ч. л.;

черный перец — 1 ч. л.;

тертый твердый сыр — 250 г;

тимьян, майоран и орегано по вкусу.

Чтобы приготовить лепешку их кабачков, вымойте, очистите их, если требуется, затем натрите их на терке с крупными отверстиями в глубокую миску. Добавьте кукурузный крахмал и сыр Пармиджано Реджано.

Добавьте яйцо, соль и перец. Перемешайте.

Положите лист пергаментной бумаги на низкий противень, смажьте его небольшим количеством масла и выложите смесь из кабачков с сыром.

Распределите ее лопаточкой, затем запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов. Тем временем натрите твердый сыр на терке с крупными отверстиями.

Достаньте лепешку из духовки, распределите сверху тертый сыр. И снова запекайте еще 10 минут до идеальной золотистой корочки. Выньте из духовки, приправьте ароматными травами и подавайте лепешки из цуккини горячими.

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