Лепешка из кабачков: как приготовить вкусную закуску из сезонных овощей
Кабачки доступны круглый год, но с приходом прекрасного сезона мы наконец-то можем насладиться ими в полной мере.
Кабачки – универсальный овощ. Из него можно приготовить икру, оладьи, рагу и вот эту вкусную лепешку с сыром. После выпечки вы можете нарезать лепешки из цуккини на квадраты и предложить их своим друзьям, возможно, вместе с соусом из йогурта с чесноком и зеленью. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Лепешка из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 450 г;
- картофельный крахмал — 100 г;
- сыр пармиджано реджано — 50 г (тертый);
- одно яйцо;
- мелкая соль — 1 ч. л.;
- черный перец — 1 ч. л.;
- тертый твердый сыр — 250 г;
- тимьян, майоран и орегано по вкусу.
Чтобы приготовить лепешку их кабачков, вымойте, очистите их, если требуется, затем натрите их на терке с крупными отверстиями в глубокую миску. Добавьте кукурузный крахмал и сыр Пармиджано Реджано.
Добавьте яйцо, соль и перец. Перемешайте.
Положите лист пергаментной бумаги на низкий противень, смажьте его небольшим количеством масла и выложите смесь из кабачков с сыром.
Распределите ее лопаточкой, затем запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов. Тем временем натрите твердый сыр на терке с крупными отверстиями.
Достаньте лепешку из духовки, распределите сверху тертый сыр. И снова запекайте еще 10 минут до идеальной золотистой корочки. Выньте из духовки, приправьте ароматными травами и подавайте лепешки из цуккини горячими.
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