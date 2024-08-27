Коржик із кабачків: як приготувати смачну закуску із сезонних овочів

Кабачки доступні цілий рік, але з настанням прекрасного сезону ми нарешті можемо насолодитися ними повною мірою.

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Кабачки — універсальний овоч. З нього можна приготувати ікру, оладки, рагу і ось цей смачний коржик із сиром. Після випікання ви можете нарізати коржі з цукіні на квадрати і запропонувати їх своїм друзям, можливо, разом із соусом із йогурту з часником і зеленню. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Коржик із кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 450 г;

картопляний крохмаль — 100 г;

сир парміджано реджано — 50 г (тертий);

одне яйце;

дрібна сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — 1 ч. л.;

тертий твердий сир — 250 г;

чебрець, майоран і орегано за смаком.

Щоб приготувати коржик з кабачків, вимийте, почистіть їх, якщо потрібно, потім натріть їх на тертці з великими отворами в глибоку миску. Додайте кукурудзяний крохмаль і сир Парміджано Реджано.

Додайте яйце, сіль і перець. Перемішайте.

Покладіть аркуш пергаментного паперу на низьке деко, змастіть його невеликою кількістю олії та викладіть суміш із кабачків із сиром.

Розподіліть її лопаткою, потім запікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів. Тим часом натріть твердий сир на тертці з великими отворами.

Дістаньте корж із духовки, розподіліть зверху тертий сир. І знову запікайте ще 10 хвилин до ідеальної золотистої скоринки. Вийміть із духовки, приправте ароматними травами і подавайте коржі з цукіні гарячими.

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