Хрусткі кабачки в клярі: як приготувати смачну закуску

Ці кабачки готуються у великій кількості олії, але результат вас здивує.

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Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде штук 40–50 хрустких млинців. І їх точно з'їдять до останнього. Особливих складнощів приготування не становить, доведеться приділити увагу відділенню білків від жовтків. Білки, щоб вони ідеально збилися, мають бути чистими, без крапель жовтка, інакше вони не будуть збиватися.

Ідеальна приправа до цієї закуски — невелика кількість нарізаного розмарину та меленого перцю. Остання рекомендація стосується нарізки кабачків: щоб зробити дуже тонкі кружечки, ви можете використовувати мандоліну. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Хрусткі кабачки в клярі

Інгредієнти:

400 г кабачків;

350 г молока;

200 г борошна;

200 г тертого сиру;

4 г сухих пивних дріжджів;

4 яйця;

1 гілочка розмарину;

сіль, перець;

1 л рослинної олії для смаження.

Приготування кабачкових млинців почніть із того, що наріжте кабачки дуже тонкими скибочками ножем, а ще краще — мандоліною. Тримайте їх осторонь. Відокремте яйця і збийте жовтки вінчиком (білки залиште на потім), поступово вливайте молоко, потім додайте борошно, змішане з дріжджами.

Також додайте тертий сир до суміші яєчного жовтка і молока. У чистій мисці збийте до стійких піків яєчні білки, які мають бути ідеально чистими, без крапель жовтка.

Додайте нарізані кабачки в суміш яєчного жовтка, борошна та молока. Приправте невеликою кількістю подрібненого розмарину, потім усе добре перемішайте, додавши сіль і перець. Нарешті, додайте збиті яєчні білки, перемішуючи від низу до верху.

Тим часом доведіть олію до 170–180°С і смажте млинці: кидайте прямо в гарячу олію велику ложку кабачків у тісті й обсмажуйте їх по кілька штук по кілька хвилин з кожного боку.

Злийте воду і посоліть кабачкові млинці, перш ніж подавати їх гарячими.

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