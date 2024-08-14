Хрустящие кабачки в кляре: как приготовить вкуснейшую закуску

Эти кабачки готовится в большом количестве масла, но результат вас удивит.

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Из указанного количества ингредиентов получится штук 40–50 хрустящих блинчиков. И их точно съедят до последнего. Особых сложностей приготовление не представляет, придется уделить внимание отделению белков от желтков. Белки, чтобы они идеально взбились, должны быть чистыми, без капель желтка, иначе они не будут взбиваться.

Идеальная приправа к этой закуски небольшое количество нарезанного розмарина и молотого перца. Последняя рекомендация касается нарезки кабачков: чтобы сделать очень тонкие кружочки, вы можете использовать мандолину. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Хрустящие кабачки в кляре

Ингредиенты:

400 г кабачков;

350 г молока;

200 г муки;

200 г тертого сыра;

4 г сухих пивных дрожжей;

4 яйца;

1 веточка розмарина;

соль, перец;

1 л растительного масла для жарки.

Приготовление кабачковых блинчиков начните с того, что нарежьте кабачки очень тонкими ломтиками ножом, а еще лучше — мандолиной. Держите их в стороне. Отделите яйца и взбейте желтки венчиком (белки оставьте на потом), постепенно вливайте молоко, затем добавьте муку, смешанную с дрожжами.

Также добавьте тертый сыр к смеси яичного желтка и молока. В чистой миске взбейте до устойчивых пиков яичные белки, которые должны быть идеально чистыми, без капель желтка.

Добавьте нарезанные кабачки в смесь яичного желтка, муки и молока. Приправьте небольшим количеством измельченного розмарина, затем все хорошо перемешайте, добавив соль и перец. Наконец, добавьте взбитые яичные белки, перемешивая снизу вверх.

Тем временем доведите масло до 170–180°С и жарьте блинчики: бросайте прямо в горячее масло большую ложку кабачков в тесте и обжаривайте их по несколько штук по паре минут с каждой стороны.

Слейте воду и посолите кабачковые блинчики, прежде чем подавать их горячими.

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