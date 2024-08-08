Цукіні та кабачки: чим вони відрізняються і що з них готувати

Зазвичай ці слова вважають синонімами. Але кабачки з цукіні хоч трохи, але відрізняються.

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Кабачки і цукіні — належать до сімейства гарбузових. До Європи кабачки потрапили з Мексики, а свою назву отримали з тюркських мов: "кабак" — означає гарбуз. Цукіні — продукт селекції. Фокус розповість, чим вони відрізняються.

До Європи кабачок потрапив у XVI столітті з Нового Світу. У Мексиці в їжу вживали тільки насіння. Спочатку кабачки, як заморську дивину, вирощували як декоративну рослину.

Цукіні легко впізнати за темнішим кольором Фото: Getty Images

А повноцінним інгредієнтом для смачних страв кабачки стали завдяки італійцям, які почали їх готувати у XVIII столітті.

Цукіні, або цуккіні — це результат селекції. Цукіні (zucchini) — це зменшувальне від італійського слова zucca, "гарбуз".

Чому кабачки такі корисні

Вони чудово поєднуються з будь-якими продуктами і швидко готуються. Також вони малокалорійні: лише 20 ккал на 100 г.

Запечені цукіні Фото: Cucchiaio

І вони дуже корисні: 100 г цього овоча дають 30% від добової норми вітаміну C, також у них є калій, вітаміни групи В, вітамін A, клітковина й антиоксиданти.

Також кабачки — гіпоалергенні. Їх дають навіть малюкам.

Чим цукіні відрізняються від кабачків

Насамперед кольором. Кабачки зазвичай світло-зелені, цукіні — темно-зелені, жовті й навіть бувають смугастими. Бувають вони, як довгими, так і круглими. Такі в Італії дуже люблять фарширувати та запікати в духовці.

Фаршировані кабачки Фото: Kristin Azizian/Instagram

Цукіні — менший розміром. Усі знають, що якщо забути кабачок на грядці, то він може вирости і до 30 см. Цукіні такими великими не бувають. Плід цукіні має довгастий вигляд, і він рівномірно витягнутий по всій довжині. Кабачок же завжди трохи потовщений у нижній частині.

Ще у цукіні тонша шкірка і дрібніше насіння. Кабачки водянистіші, тож гурмани віддають перевагу саме цукіні (або цукіні).

Готують цукіні та кабачки приблизно однаково: їх можна запікати, смажити на грилі, з них готують ікру, овочеве рагу, оладки та маринують. В італійській кухні цукіні часто додають сирими в салати.

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