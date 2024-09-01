Кабачковий торт із сиром і часником: рецепт смачної закуски
Такий "торт" приготувати дуже просто і він прикрасить будь-який святковий стіл.
У сезон кабачків хочеться спробувати щось нове і кабачковий торт точно вам сподобається. Ви здивуєтеся, наскільки це смачно. Фокус розповість, як його приготувати.
Кабачковий торт із сиром і часником
Інгредієнти:
- кабачки молоді — 1 кг;
- помідори — 500 г;
- твердий сир — 200 г;
- сметана (20 %) або майонез — 300 г;
- яйця курячі — 4 шт;
- борошно пшеничне — 80 г;
- часник — 2 зубчики;
- петрушка і кріп — за смаком;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Кабачки миємо, відрізаємо хвостики, чистимо від шкірки, якщо необхідно. Але молоді кабачки з ніжною шкіркою зазвичай не чистять.
Натираємо кабачки на крупній тертці та солимо. Даємо постояти і зливаємо сік, що виділився.
Додаємо до кабачків борошно, яйця, дрібно нарізану зелень. Солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо.
На сковорідці з рослинною олією смажимо великі оладки розміром зі сковорідку з обох боків. У сметану, або майонез додаємо подрібнений часник і перець. Перемішуємо.
Помідори нарізаємо тонкими скибочками. Твердий сир натираємо на крупній тертці. І збираємо торт. Першим млинець із кабачків викладаємо на тарілку, змащуємо його сметаною, зверху кладемо помідори, посипаємо тертим сиром.
Проробляємо те саме з усіма шарами. Готовий торт змащуємо "кремом" з усіх боків, прикрашаємо сиром і зеленню.
Ставимо торт у холодильник для просочення мінімум на три години. Або на всю ніч.
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