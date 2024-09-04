Дуже просто готується та чудово смакує: як спекти наливний пиріг на кефірі

Такий пиріг просто готувати, бо не треба замішувати тісто.

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Наливний пиріг за цим рецептом готується з яйцями та зеленню. Але ви можете вибрати будь-яку начинку за своїм смаком. Рецептом поділились на сайті Eatsy.

Наливний пиріг на кефірі

Інгредієнти:

соняшникова олія — 35 мл;

твердий сир — 150 г;

сода — 10 г;

сир моцарела — 50 г;

три яйця;

солодкий перець — 100 г;

борошно — 170 г;

помідори — 150 г;

цибуля — 100 г;

петрушка — 20 г;

сіль — 20 г.

Два яйця відваріть вкруту, очистіть та наріжте дрібними кубиками. Дрібно наріжте петрушку, солодкий перець соломкою, помідор кубиками середнього розміру.

Цибулю нарізати соломкою, викладіть в ємність до помідорів, перцю, зелені та яєць.

Твердий сир натерти на великій тертці та додайте до решти інгредієнтів.

Моцарелу натріть на великій тертці, приблизно 20 г відкладіть в окрему ємність, а решту додайте до інших нарізаних раніше інгредієнтів. Поперчіть та посоліть.

В окремій ємності змішайте 170 г просіяного борошна, 10 г соди і 10 г солі. Трохи збийте вилкою яйце і додайте в 200 г кефіру кімнатної температури. Все перемішайте.

Влийте до рідких інгредієнтів 25 мл олії.

Поступово всипте до кефірно-яєчної суміші підготовлене борошно із содою та сіллю. Замісіть тісто. Тісто має вийде за консистенцією як на оладки.

Форму для запікання змастіть олією і викладіть половину тіста. Викладіть на тісто нарізані інгредієнти і рівномірно їх розподіліть.

Тісто, що залишилося, викладіть зверху і рівномірно розподіліть лопаткою. Випікайте в духовці за температури 180 градусів приблизно 35-40 хвилин до рум'яності.

Перевірте готовність дерев'яною шпажкою. Посипте моцарелою та відправте в духовку на 5 хвилин.

Перед тим, як дістати пиріг з форми, остудіть його, накривши рушником.

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